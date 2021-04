Gabigol soma mais de 100 participações em gols pelo Flamengo e pode ultrapassar Zico na Libertadores

Autor de dois gols contra o Union La Calera, atacante chegou a 77 gols e 24 assistências pelo clube carioca

Desde 2019 no Flamengo, Gabigol vem alcançando marcas incríveis pelo time Rubro-Negro. Na vitória por 4 a 1 sobre o Unión La Calera, na última terça-feira (27), pela Copa Libertadores, o atacante, responsável por dois gols na partida chegou a mais de 100 participações em bolas na rede atuando pela equipe carioca.

Em 110 jogos com a camisa do Flamengo, Gabigol já anotou 77 gols e deu 24 assistências, totalizando 101 participações em bolas na rede. Na atual temporada, são sete gols em oito jogos pelo time Rubro-Negro.

"Fico feliz com os números, isso mostra que estou ajudando o Flamengo a vencer os jogos. E isso é o mais importante. Temos metas na temporada e quanto mais eu puder ajudar, farei, seja com gols ou assistências. É um bom início de temporada e precisamos manter essa pegada para atingir os objetivos que queremos - ressaltou o camisa 9.

Com os dois gols diante do La Calera, Gabigol chegou aos 77 tentos com a camisa do Flamengo se isolando cada vez mais na artilharia do século pelo clube. Recentemente, ele superou Renato Abreu, que era o recordista com 73.

RECORDE DE ZICO NA MIRA

Gabigol também está muito próximo de quebrar o recorde de Zico, maior ídolo da história do clube. Com 14 gols na Copa Libertadores, o camisa 9 está a três gols de superar o Galinho de Quitino na artilharia da competição pelo clube carioca.

Em 21 jogos com a camisa do Flamengo na Copa Libertadores, Zico soma 16 gols. Gabigol tem 14 em 19 partidas.