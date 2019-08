Gabigol sobre rivais: 'tomara que me xinguem mais, isso só me motiva'

Atacante rubro-negro disse também que se saísse hoje do Flamengo iria deixar saudades na torcida

A relação entre Gabigol e começou de forma oficial no início deste ano, mas parece que já vem muito tempo. Gabriel é um dos jogadores que a torcida flamenguista mais tem carinho. O sucesso com a camisa do time rubro-negro foi imediato, com torcedores fazendo até tatuagens em sua homenagem.

Em entrevista ao site Globoesporte.com, Gabigol destacou seu papel não só de artilheiro mas também de torcedor quando está fora dos jogos. Foi assim no jogo contra o : “Sofri muito. A minha ideia era colocar uma máscara e ficar lá na organizada, mas meus amigos não deixaram. Se descobrissem, ia dar ruim [sic]”, disse o jogador.

Ainda sobre essa relação entre ele e os torcedores, Gabigol costuma ser amado pelos torcedores de seu time. Foi assim quando foi jogador do e está sendo assim agora no Flamengo. “Até mesmo na , onde eu joguei pouco, quando eu ia aquecer parecia que tinha sido um gol. Sempre me apoiaram e gritavam meu nome no San Siro e eu nem tinha correspondido ainda para aquilo”.

Porém, a relação com os torcedores rivais sempre causou polêmica. “Sinto que os torcedores adversários não gostam de mim. Tentem me desestabilizar, mas é aí que eu gosto mais, que eu me sinto mais à vontade. Veem com uma marra. Mas sempre fui assim. Dizem que estou diferente, mas não. Sempre fui assim, tenho minha confiança”.

O contrato de Gabriel com o Flamengo vai até o fim deste ano e ainda não é possível saber o que vai acontecer depois. Mas o atacante, que já marcou 24 gols em 2019, quer deixar sua marca na história do clube, independentemente do tempo de contrato.

“Claro que com títulos ficaria bem mais marcado, mas tento sempre deixar saudades se eu for sair. O próximo que vier e usar a 9, a torcida vai lembrar quem utilizou antes. Foi assim no Santos. Claro que agora estão um pouco bravos comigo, mas creio que deixei saudades. Acho que se o ano acabasse agora, eu deixaria saudade no Flamengo”.

Com a chegada de Jorge Jesus no comando técnico do time, Gabigol passou a desempenhar um papel ainda mais importante na equipe, melhorando inclusive o seu rendimento em campo e aumentando os números de gols marcados. Mas o camisa 9 não credita essa melhora somente ao treinador português.

“Todos os jogadores me ajudaram bastante. Todos se ajudam muito, aí o companheiro sobe de patamar. Mas me adaptei bem nessa função, tenho mais liberdade de movimentação, para sair da área e buscar a bola”.

Gabriel ainda disse que fica feliz com a comparação entre ele e jogadores que jogam na Europa, e disse ainda que vai continuar lutando por seu espaço na seleção brasileira: “Vou buscar [vaga na seleção], porque é um sonho de todos os jogadores”.