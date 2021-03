Gabigol se diz fominha e reclama de campo em Bacaxá: "levamos um susto"

Atacante pediu para ser relacionado e teve a sua estreia na temporada 2021

Gabigol pediu para antecipar o retorno e fez sua estreia na temporada 2021 na noite deste sábado (27), em Bacaxá, no empate em 1 a 1 com o Boavista, pelo Campeonato Carioca. O camisa 9 revelou que estava ansioso para retornar aos gramados.

"Sou muito fominha, sempre falo. Estou na minha terceira temporada e muito feliz em poder estrear hoje, estava muito ansioso para poder voltar e jogar. Independente do campeonato e do campo, tem que aproveitar a oportunidade para fazer o melhor. Apesar de ser novo, me senti um tiozinho (risos). Eu falo que a oportunidade sempre está aí para poder aproveitar. Às vezes um jogo acaba mudando a sua vida".

O camisa 9, no entanto, não poupou críticas ao estado do gramado do campo do Boavista.

"Todos viram o estado do gramado. O campo é realmente muito ruim. A gente tomou um susto quando viu. Eles podem melhorar o campo, mas não vamos usar isso como desculpa".

Com 13 pontos na tabela de classificação, o Flamengo é o atual líder do Campeonato Carioca. Na próxima rodada, o elenco principal estará à disposição de Rogério Ceni, que também voltará acomandar a equipe do banco de reservas.