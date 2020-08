Gabigol reencontra o Santos para reacender relação de amor e ódio

No dia de seu 24º aniversário, Gabriel Barbosa volta à Vila Belmiro após episódios de provocação e amor ao Alvinegro Praiano

Neste domingo (30), o Santos recebe o Flamengo na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão e essa partida deve marcar o reencontro entre Gabriel Barbosa e o estádio que tantas vezes o viu brilhar. Recentemente, o atacante flamenguista mostrou não ser indiferente ao . Na verdade, ele demonstrou que existe uma relação intensa, às vezes boa e às vezes alimentada por provocações.

Gabigol chegou ao para jogar no em janeiro de 2019. No ano anterior, ele já pertencia à , mas foi emprestado ao e foi o artilheiro do Brasileirão. Por isso, quando desembarcou no Rio de Janeiro para vestir o manto rubro-negro, Gabigol já tinha superado aquele estigma de "jogador fraco" devido às fracas temporadas no futebol europeu.

Em 2019, o atacante tinha marcado 18 gols em 35 jogos pelo Peixe no Brasileirão e chegou como esperança de gols em um Flamengo que vinha procurando por bons atacantes há algumas temporadas.

Mais times

Todavia, uma parte da torcida do Santos não ficou satisfeita em ver o antigo "Menino da Vila" com a camisa de um rival nacional. Acontece que em 2019, Gabigol teve a melhor marca da carreira e, apenas no Brasileirão, marcou 25 gols em 29 jogos disputados e foi fundamental para a conquista do certame nacional.

Poucos dias após a garantia dos títulos (Libertadores e Brasileirão) com o Flamengo, o time carioca foi a Santos para enfrentar o Peixe. O jogo acabou 4 a 0 para os santistas, mas não tirou a oportunidade de Gabigol provocar os torcedores que xingavam o jogador.

Gabigol exibiu a tatuagem na coxa com o desenho da taça da Libertadores da América para responder às provocações dos torcedores do Santos e a atitude do artilheiro viralizou na internet.

Pouco tempo depois, já em janeiro de 2020, o artilheiro, que vivia uma indefinição a respeito de seu futuro no Flamengo, estava de férias e foi visitar o CT Rei Pelé, onde o Santos treina. O atacante registrou a visita em suas redes sociais e foi muito elogiado pelo treinador à época, Jesualdo Ferreira.

Mais artigos abaixo

Para o jogo, o técnico do Flamengo, Domènec Torrent busca sua segunda vitória no Brasileirão para afastar a pressão sobre sua equipe e sobre si mesmo. Para isso, o técnico espanhol poderá contar com o chileno Mauricio Isla, que foi relacionado pela primeira vez desde que chegou ao Ninho do Urubu.

Confira os relacionados para a partida contra o Santos pelo Brasileirão. #CRF pic.twitter.com/M5MkoJ5Ecx — Flamengo (@Flamengo) August 29, 2020

Gabigol também deve ser presença confirmada no jogo contra o seu ex-time nesse domingo.