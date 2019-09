Gabigol, quem? Meninas do Flamengo vencem jogo por 56 a 0 e estipulam recorde

A vítima foi o Greminho, em duelo válido pelo Campeonato Carioca

Se em 52 jogos o time masculino do alcançou, recentemente, a marca de 100 gols em 2019, a equipe feminina do estipulou um recorde que provavelmente não será igualado: em uma única partida, as Meninas da Gávea aplicaram uma goleada por 56 a 0 sobre o Greminho, em duelo válido pelo .

Cinquenta e seis a zero.

Mais artigos abaixo

Foi a maior goleada na história do estadual feminino.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar