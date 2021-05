Gabigol provoca o Fluminense: "jogaram como nunca, perderam como sempre"

Atacante anotou dois gols na vitória por 3 a 1 do Fluminense e mandou recado para os Tricolores

O Flamengo colocou mais um título para a sua extensa lista recente de conquistas. Na noite deste sábado (22), o Rubro-Negro derrotou o Fluminense por 3 a 1 e faturou o Tricampeonato Carioca e um dos grandes protagonistas da partida foi Gabigol, com dois gols.

Durante a comemoração, o atacante não perdoou o Fluminense e provocou os Tricolores.

"icou famosa a frase ("outro patamar"), acho que o Bruno foi muito feliz. Creio que a administração do clube vem sendo montada faz anos, faz diferença. São vários fatores que fazem a gente estar acima. Eu falo isso, somos o melhor time do Brasil, mas temos que treinar, correr e dar a vida todos os dias. (...) Só para dar uma provocadinha porque me encheram o saco: jogaram como nunca, perderam como sempre", disse o camisa 9 em entrevista à Fla TV.

No primeiro jogo, Gabigol foi provocado por alguns funcionários do Fluminense. Durante o intervalo da partida deste sábado, o camisa 9 chegou a provocar os Tricolores, mas o capitão Diego Ribas chamou à atenção do companheiro. Ele também comentou sobre o episódio.

"O Flamengo se cobra todos os dias. Na rua, em casa, vendo TV, com os amigos. Vários amigos flamenguistas torcem para que a gente continue. Então eu acho que jogamos em um grande time, moramos em uma grande cidade, jogamos para uma grande torcida. Temos uma grande estrutura e temos que responder dentro de campo, sendo campões".