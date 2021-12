Gabigol projeta próxima Libertadores: 'Nos resta ir lá e ganhar essa parada'

Duas semanas depois, a final da Libertadores continua sendo assunto, inclusive no Flamengo, que saiu com o vice-campeonato ao perder a decisão para o Palmeiras. E, mesmo com a derrota, o título segue na cabeça de Gabigol, que já começou a projetar a temporada de 2022.

A grande final da Libertadores de 2021 reuniu dois dos principais times do Brasil, mas só um saiu com a taça, o Palmeiras. O Flamengo, por outro lado, teve as expectativas frustradas, mas só desta vez, segundo Gabigol.

O atacante artilheiro do Flamengo, já em período de férias, concedeu uma entrevista ao canal Podpah, na qual falou muito sobre a Libertadores, a grande final e a próxima temporada. Para ele, agora a missão do Rubro-Ngero é voltar à decisão no ano que vem e, desta vez, vencer.

"A gente está sendo campeão sempre. Acontecem umas coisas no futebol, e as pessoas vão esquecendo. Em quatro anos, o Flamengo foi campeão duas vezes do Brasileiro e duas vezes foi vice (Brasileiro). Pelo projeto, isso é muito grande. Jogamos duas finais de Libertadores, ganhamos uma e perdemos outra. Ganhamos Recopa, Supercopa e três estaduais. O Palmeiras mereceu, foi lá e ganhou. Parabéns para eles, show. Óbvio que não ficamos felizes. Parabéns para o Palmeiras. O que nos resta? Ir ano que vem lá de novo até a gente ganhar essa parada. E vamos", disse o camisa 9 da Gávea.

Na mesma entrevista, ele destacou que, com o time e o elenco que tem, o Flamengo precisa brigar por títulos e chegar em finais a cada temporada, de forma que até a pressão foi colocada por ele como algo positivo. Acho que o Flamengo, com o time que a gente tem, tem que assumir o protagonismo. Eu prefiro ter um time bom, não quero ter time ruim não. Eu prefiro o ano pensando: 'Tem que ganhar tudo'", disse.