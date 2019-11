Gabigol mostra que o Flamengo em equipe faz brilhar o individual

O atacante alcançou a marca de 37 gols em 2019, tornando-se o maior artilheiro do clube neste século... além de ter igualado Zico

Gabriel Barbosa segue fazendo história e quebrando marcas históricas pelo . No último domingo (10), o camisa 9 finalizou a contagem no triunfo por 3 a 1 sobre o e igualou Zico como maior artilheiro rubro-negro em uma campanha de Brasileirão: 21 gols.

Ainda que tenha levado 24 partidas para atingir a marca, um contraste com os 19 jogos que bastaram para o Galinho de Quintino em 1980 e os 23 de 1982, é possível imaginar que Gabigol consiga superar o recorde do imortal rubro-negro: afinal de contas restam seis rodadas até o fim do certame e o camisa 9 não teve tamanho jejum no Flamengo.

Mas uma das coisas que chamou a atenção na partida contra o Bahia foi a entrega de Gabigol não apenas para fazer o seu gol. O artilheiro queria resolver logo a partida, ainda mais depois que os visitantes abriram o placar no primeiro tempo.

Foi de Gabriel a assistência para Reinier empatar e, após receber passe lindo de Filipe Luís, para Bruno Henrique garantir a virada. O gol que igualou o recorde veio de forma aparentemente despretensiosa: rebote depois que a falta cobrada por Willian Arão explodiu no travessão.

Não foi a primeira vez que Gabigol foi “Gabiassistência”. Apenas neste Brasileirão, o camisa 9 foi garçom cinco vezes – mais do que nomes como Hernanes, do , ou Thiago Neves, do .

HISTÓRICO! Hoje teve gol do Gabigol e recorde também! Nosso atacante balançou a rede 37 vezes em 2019 e se tornou o maior artilheiro do Mengão no século em uma só temporada. #VoltaPorCima pic.twitter.com/3jHnMrBfUF — Flamengo (@Flamengo) November 10, 2019

O que posso dizer? Somente reverenciar você nosso eterno ídolo! Um dia histórico e que jamais vou esquecer! Obrigado Senhor ❤️👑 pic.twitter.com/UkOG9bmXO3 — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 10, 2019

Maior goleador do Flamengo em uma temporada neste século XXI, Gabriel é um exemplo de grande destaque individual que aproveita e faz parte do mecanismo de um grupo recheado de jogadores bons e decisivos. Não é o único. E nem mesmo a ansiedade egoísta de igualar o maior ídolo do clube atrapalhou seu julgamento em campo.

Gabigol falou em “sonho realizado” ao ser perguntado pelos microfones do Premiere Play sobre ter igualado Zico. Mas a frase que define o seu jogo, justamente na noite da marca histórica foi esta: "Eu sou muito mais do que o gol".

E, de fato, é.