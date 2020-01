Gabigol mata saudade da Vila Belmiro, mas já provocou torcida do Santos com a camisa do Fla; relembre

Artilheiro do Flamengo em 2019, o centroavante que pertence à Internazionale de Milão voltou ao estádio do clube que o revelou nesta quinta-feira (9)

O atacante Gabigol voltou à Vila Belmiro na tarde desta quinta-feira (9) para visitar o estádio em que se profissionalizou com as cores do . No entanto, foi nesse mesmo lugar onde, no ano passado, fez provocações justamente à sua ex-equipe e seus torcedores.

Revelado pelo próprio time alvinegro, onde teve duas produtivas passagens, Gabriel provocou os torcedores paulistas na Vila Belmiro na última rodada do Brasileirão, no jogo contra o .

Aos 20 minutos do segundo tempo, próximo à linha de fundo, o atacante rubro-negro exibiu a coxa direita, na qual tatuou a imagem do troféu da que conquistou em 2019.

Que bom reencontrar vocês e voltar em um lugar que fui muito feliz.. Boa sorte nessa temporada e que Deus abençoe vocês ❤️ pic.twitter.com/d775GgpSK9 — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 9, 2020

No gramado do estádio praiano, ele ainda postou um 'story' na plataforma acompanhado de uma música do rapper Emicida, além de um Tweet com fotos acompanhado do ex-volante Renato, hoje dirigente, dos goleiros Vanderlei e Vladimir, do colombiano Uribe e do volante Alisson.

Enquanto o Fla não volta aos treinos, Gabigol e a diretoria carioca buscam soluções para garantir a sua permanência em definitivo no Rio junto à , dona de seus direitos federativos.