Gabigol mantém fase artilheira, mas Santos segue em crise após derrota para o Grêmio

Mesmo em meio à má fase coletiva do Santos, Gabigol voltou a mostrar protagonismo neste sábado (23). O camisa 9 marcou os dois gols da equipe na derrota para o Grêmio e confirmou o grande momento individual vivido na temporada, aumentando ainda mais o debate sobre sua importância para o time santista.

Com diversas ausências no setor ofensivo, o atacante recebeu nova oportunidade entre os titulares. Dos quatro principais jogadores de frente da equipe, apenas Gabriel Bontempo esteve à disposição para a partida. Neymar, Barreal e Rollheiser ficaram fora do duelo, abrindo espaço para Gabigol iniciar entre os onze.

A atuação diante do Grêmio deu sequência ao bom desempenho recente do atacante. Na última quarta-feira (20), contra o San Lorenzo, pela Sul-Americana, Gabigol já havia marcado um gol e distribuído uma assistência. Apesar disso, o Santos cedeu o empate aos argentinos e complicou sua situação na competição continental.

Mesmo sendo um dos poucos destaques positivos da equipe, o atacante demonstra incômodo com o momento vivido pelo clube. O Santos venceu apenas duas das últimas doze partidas e, após a derrota deste sábado (23), voltou à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Peixe aparece na 17ª colocação, com 18 pontos, mesma pontuação do Corinthians, mas atrás no saldo de gols.

Os números individuais de Gabigol, porém, impressionam. O atacante soma 12 gols e seis assistências na temporada, sendo o jogador que mais participou diretamente de gols pelo Santos em 2026. Desde 2021, o camisa 9 não alcançava números tão expressivos em passes para gol.

No Campeonato Brasileiro, a eficiência do atacante chama ainda mais atenção. Gabigol tem aproveitamento perfeito nas finalizações certas: foram seis chutes no alvo e seis gols marcados, atingindo 100% de conversão. Entre os principais jogadores da competição, ninguém apresenta índice semelhante. Thiago Mendes, do Vasco, aparece logo atrás, com quatro gols em cinco finalizações certas.

Até mesmo Neymar, principal estrela do elenco santista, possui números inferiores nesse quesito. O camisa 10 marcou quatro gols em nove finalizações certas na Série A de 2026, com aproveitamento de 44%.

Apesar da fase artilheira de Gabigol, o Santos ainda busca equilíbrio coletivo para reagir na temporada. Enquanto o time luta para sair da zona de rebaixamento, o camisa 9 segue sendo uma das principais esperanças da torcida para recolocar o clube nos trilhos.