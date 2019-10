Gabigol, Jorge Jesus, Muralha: quem são os sósias do Flamengo?

Os sósias acompanharam a boa fase do time carioca. Gabigol foi o primeiro e, conforme a equipe melhorava, novos surgiam

A disparada do no Brasileirão e a boa campanha na Copa Libertadores trouxeram um dos lados mais divertidos da fanática torcida rubro-negra: os sósias de jogadores, ex-jogadores e até do técnico Jorge Jesus.

A ideia dos "clones" surgiu especialmente a partir de Gabigol. Durante uma partida do Brasileirão, em abril, um torcedor foi filmado fazendo o gesto característico do artilheiro e ganhou as redes sociais, que veicularam a imagem do clone. O tal torcedor foi identificado e descobriu-se que se tratava de Jeferson Sales, um carioca que trabalha em uma empresa de bebidas.

Pouco depois disso, outros começaram a surgir e se juntaram. Hoje o "time dos sósias" conta com Filipe Luís, Willian Arão, Diego, Reinier, Bruno Henrique, Diego Alves e Éverton Ribeiro. Além de ex-jogadores como Lucas Paquetá e o goleiro Alex Muralha. Além disso, nomes que nunca jogaram no Mengão também fazem parte da brincadeira, entre eles Neymar e Roberto Carlos.

Não demorou muito para aparecer a figura do mister Jorge Jesus, que conquistou a torcida com seu jeito único de ser e o futebol ofensivo praticado pela equipe.

Hoje a trupe vai junta a várias partidas do e está invadindo até as arquibancadas dos ginásios de basquete para ver o Flamengo jogar pela NBB. Eles se organizaram e participam de eventos. A conta do Instagram @sosiasdobrasil, perfil da turma, diz que tudo "começou com uma brincadeira, e hoje virou trabalho de responsa". Além de tudo, souberam aproveitar o momento para faturar em cima do bom momento do clube.

Na véspera da semifinal da Libertadores, o time dos sósias fez uma "prévia" do duelo contra o e enfrentou o time de anões torcedores do Imortal. O rachão acabou 12 a 9 para os cariocas, que querem ter a mesma sorte no jogo dessa quarta-feira (23). O Fla não precisa de 12 a 9 para se classificar. Uma vitória simples por 1 a 0 já basta.

Além disso, já no dia do jogo, o glorioso time dos clones foi visto na entrada do Maracanã batendo uma bola , fazendo aquecimento - sob o olhar e instrução do Jorge Jesus tupiniquim - e rolou até uma oração com os membros do esquadrão de mãos dadas.

O time de sósias do Flamengo é uma das provas do quanto o futebol brasileiro é criativo e alegre. Se a moda pega não faltarão pessoas se passando pelos atletas e ídolos de suas equipes.