Gabigol já está no Rio para assinar contrato com Flamengo

Horas antes, jogador usa videogame para superar ansiedade; atacante chega por empréstimo

Gabigol já está no Rio de Janeiro. Com uma grande recepção da torcida, o jogador desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (9) ao lado dos pais e de Júnior Pedroso, seu empresário, para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube carioca.

Apesar do Rubro-Negro não ter anunciado oficialmente o seu mais novo reforço, Gabigol chegará por empréstimo de um ano depois de ter aceitado estender o seu vínculo com a Internazionale por mais uma temporada.

Vale lembrar que em 2918, Gabigol defendeu o Santos também por empréstimo e foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols.

Ansiedade revelada

Antes de embarcar para o Rio, o jogador postou um vídeo nas redes sociais onde aparece jogando Pro Evolution Soccer (PES) com o Flamengo.

Sabe aquela brincadeira que só acontece no vídeo game ou em sonho:

”Um dia eu vou jogar no Mengão, no Maraca lotado, com toda aquela nação gritando meu nome!” ☝🏾🏟



Meu sonho agora é realidade. 🙌🏾

Eu sou jogador do @Flamengo! 🔴⚫



Tamo junto Nação! 👊🏾

⠀#FechadoComOMengão pic.twitter.com/WRDHIFc7fg — Gabriel Barbosa (@gabigol) 9 de janeiro de 2019

"A partir de hoje, eu sou jogador do Flamengo, vou jogar no Maraca lotado e para a maior nação do Brasil", escreveu.