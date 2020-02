Gabigol já é mais “Artilheiro das Decisões” do que Nunes no Flamengo?

Os dois ídolos rubro-negros fizeram gols em quatro decisões

Gabriel Barbosa está levando cada vez mais ao pé da letra a expressão “Hoje tem gol do Gabigol”. Em seis jogos disputados em 2020, o atacante fez seis gols pelo . O último deles abriu a contagem dos 3 a 0 sobre o Independiente Del Valle, na decisão da conquistada pelo dentro do Maracanã.

E se não é novidade ter gol de Gabigol, a máxima também vale para as finais. Em cinco decisões pelo Flamengo, Gabriel só não balançou as redes no Carioca de 2019. De resto, acumula cinco gols em outras quatro finalíssimas: os dois tentos históricos sobre o , na Libertadores, além dos gols na Supercopa do , final de e Recopa Sul-Americana.

Não é pouca coisa. Nunes, atacante rubro-negro do início da década de 1980, entrou para a história como “O Artilheiro das Decisões” ao marcar seis gols em quatro finais: balançou as redes duas vezes na decisão do Campeonato Brasileiro de 1980, no Carioca de 1981, duas vezes no Mundial de 1981 e uma no Brasileirão de 1982.

A diferença a favor do atual atacante é a certeza de pelo menos uma outra decisão no horizonte: campeão da Taça Guanabara, o Flamengo já está garantido na final do de 2020. Se balançar as redes, Gabriel terá o feito em cinco ocasiões, ultrapassando desta forma Nunes.

Diferente de Nunes no estilo, Gabigol também pode se autointitular um novo “Artilheiro das Decisões” no Flamengo.