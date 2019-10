Gabigol iguala Nunes e entra no Top-3 de artilheiros do Flamengo na Libertadores

O camisa 9 da equipe treinada por Jorge Jesus igualou a marca estipulada pelo Artilheiro das Decisões, que foi campeão continental em 1981

O fez uma noite histórica no Maracanã, ao golear o por 5 a 0 para se colocar na final da da América 38 anos depois de sua única participação no último degrau que separa a realidade do sonho (ou vice-versa).

Gabigol foi um dos destaques, com dois gols anotados. Desta forma, virou artilheiro isolado da competição continental, com sete tentos em seu nome.

O número também é histórico porque, em uma única campanha, o atual camisa 9 rubro-negro igualou um dos maiores ídolos que vestiram o mesmo número às costas: Nunes, o “artilheiro das decisões”, goleador da Era Zico das maiores conquistas, também somou, em todas as suas participações na Libertadores, sete gols.

Desta forma, com o mesmo número de gols que Nunes, Gabriel Barbosa está atrás apenas de Tita e Gaúcho (10 gols) e de Zico (16).

A história está sendo escrita diante de nossos olhos.