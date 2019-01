Gabigol fala da chegada ao Flamengo e diz que ainda não se adaptou ao Rio de Janeiro

Camisa 9 esbanja confiança com a camisa rubro-negra: "tenho tudo para dar certo aqui"

Em meio a sua grande sinceridade, alguns definem Gabigol como marrento. No entanto, a sua maior característica está ligada a sua personalidade forte e sem papas na língua.

Emprestado ao Flamengo até o fim do ano, o novo camisa 9 concedeu uma entrevista à TV Globo e esbanjou confiança para fazer história no clube carioca, apesar de não ainda ter se adaptado ao Rio de Janeiro.

"Olha, para ser bem sincero, não gostei muito das outras vezes que vim ao Rio. Santos é bem tranquilo. Aqui tem muita gente na praia, no carro, no trânsito... No Rio, do CT até o hotel, são 40 minutos. Em Santos eu ficava a cinco minutos do clube. Estou conhecendo melhor a cidade, e as coisas estão sendo bem legais. É uma cidade maravilhosa, e é claro que vou me adaptar e também curtir um pouco", disse.

"É um momento especial para mim, dentro e fora de campo. Estou muito feliz. Fico feliz pelas pessoas que falam bem e mal. Vejo as críticas como construtivas. Tenho tudo para dar certo no Flamengo. Quero retribuir o carinho da torcida.", completou.



Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Questionado ainda sobre o seu sincero que muitas vezes é confundido, o jogador descartou o rótulo de marrento, mas admitiu a personalidade forte.

"Não consigo me ver como marrento (risos). Mas tenho muita personalidade. Se eu tiver que falar algo na sua cara, vou falar. Sou assim. Dentro de campo, seu eu tiver que discutir com zagueiro, vou discutir. Se tiver que dar risada, vou dar risada. Se tiver que dar chapéu, vou dar chapéu. Não sei perder. Então apelo às vezes. Isso está melhorando com o tempo, tento ser mais calmo.", acrescentou.

Apesar de ainda não poder estrear com a camisa do Flamengo no Campeonato Carioca, Gabigol será apresentado a torcida no Maracanã neste domingo, antes do duelo com o Bangu, às 17h (de Brasília).

Outros pontos da entrevista:

Mais artigos abaixo

Decisão de jogar no Fla: "Sentei com a minha família, conversamos e vimos onde eu poderia ser feliz. Acho que no Flamengo isso tem tudo para acontecer. Fui recebido muito em pela torcida, pela diretoria e até pela imprensa. Foi uma decisão unênime. Meu coração falou mais alto. Quando você faz uma escolha pelo coração, as coisas acabam acontecendo".

Jogar no Maracanã: "É especial para mim. Foi onde fui campeão olímpico. Estou ansioso para jogar ao lado deles (torcida do Flamengo). São muitas coisas boas no Maracanã. É um estádio especial para mim. Tenho o Maracanã tatuado na perna, fiz quando fui campeão olímpico, em 2016. Vai ser muito emocionante agora sentir isso a meu favor."

Seleção Brasileira: "Me sinto muito bem também (risos). Minha estreia foi com gol. Sei que o Flamengo pode me proporcionar isso, pela magnitude do Flamengo. Mas procuro pensar devagar, primeiro quero ajudar o Flamengo. As coisas acontecem naturalmente."