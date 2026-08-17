Gabigol exalta Neymar no Santos e brinca sobre futuro na seleção: "Estamos perturbando para ele jogar mais uma Copa"

O Santos ganhou um respiro importante na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Peixe goleou o Vasco por 3 a 0, em São Januário, pela 23ª rodada, com destaque para Gabigol, que marcou pela segunda partida consecutiva e chegou aos 101 gols pelo clube. Após o jogo, o camisa 9 celebrou o resultado e projetou uma sequência decisiva para a equipe, que ainda disputa o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.
"A gente sabe que daqui para frente vão ser muitas finais consecutivas. Hoje, contra o Vasco, era jogo de suma importância. Uma vitória que dá confiança, jogamos muito bem, a torcida compareceu. Foi praticamente um jogo perfeito. Feliz pela vitória e pelo gol", afirmou Gabigol após a partida.
Gabigol também aproveitou a entrevista para exaltar Neymar, que não participou diretamente dos gols do Santos, mas teve papel importante na construção do placar. O camisa 10 cobrou o escanteio que terminou no gol de Willian Arão e também levantou a bola na falta que resultou no gol de Luan Peres. Para o centroavante, o elenco precisa estar preparado quando Neymar não estiver em campo, mas sua presença facilita o trabalho da equipe.
"É chover no molhado. É um craque, um gênio, um jogador diferenciado. As coisas que a gente o vê fazer no treino, e sabemos que algumas viagens para ele acabam pesando muito. Vou pelo lado contrário. A gente tem 30 jogadores, e claro que quando ele não for a gente precisa ter essa responsabilidade. Santos não é só Neymar, mas com ele fica mais fácil, e tomara que continue assim", disse Gabigol.
O atacante também avaliou que Neymar atravessa um bom momento físico e técnico e brincou com a possibilidade de o companheiro voltar atrás da decisão de não defender mais a seleção brasileira.
"Vejo que ele está melhor, muito bem fisicamente, bem tecnicamente e que continue assim. Fique para o ano que vem. Nós estamos perturbando ele aí para jogar mais uma Copa do Mundo", afirmou.
O triunfo contra o Cruzmaltino tirou o Santos da zona de rebaixamento e deixou o time na 14ª colocação, com 25 pontos. A equipe agora terá pela frente uma sequência de decisões, incluindo os mata-matas da Sul-Americana e da Copa do Brasil.
O Santos volta a campo nesta quinta-feira (20), contra o Macará, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado às 19h (horário de Brasília), no Equador. Na ida, na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 2 a 1 e agora precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final.