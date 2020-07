Gabigol exalta ao Flamengo, mas diz ainda pensar em Europa

Atacante do Flamengo se diz "mais preparado" para uma possível volta ao Velho Continente

Gabriel Barbosa é uma das principais figuras do . Desde que chegou ao clube em 2019, ele vem acumulando bons jogos, atuações decisivas e muitos gols. Em entrevista ao jornal As, da , Gabigol falou sobre a importância que o ano de 2019 teve em sua vida e sua carreira, e revelou que houve propostas para que voltasse a jogar na Europa.

"Dois mil e dezenove foi um grande ano, o melhor da minha carreira. Dei uma grande volta na minha vida pessoal e profissional, amadureci em todos os sentidos. O Flamengo me ensinou a grandeza do clube, da maior torcida do mundo, o Rio de Janeiro me abraçou de uma forma que fiquei encantado. A entidade se estruturou e formou um elenco muito competitivo, que nos possibilitou ganhar títulos. Claro que tiveram propostas tentadoras da Europa, mas nesse momento senti o desejo de continuar aqui por tudo o que isso representava", falou Gabigol ao As.

O ano de 2019 é visto quase como uma magia para o torcedor rubro-negro. Além do estadual, no começo do ano, o Fla conquistou o Brasileirão e a da América. Sob o comando de Jorge Jesus, Gabigol teve o melhor ano de sua carreira.

Em 2016, Gabigol foi vendido do para a . Por lá tinhas poucas oportunidades e quase não jogou. Ele foi emprestado ao , sem grande sucesso. Depois voltou ao Santos por empréstimo, fez uma boa temporada, e foi emprestado de novo, dessa vez ao Flamengo. No começo de 2020, o Fla contratou o atacante em definitivo.

Ainda assim, o camisa 9 do Mengão acredita que ainda tem futuro em times europeus.

"A opção de ir para a Europa vai chegar no momento certo, quando for bom para mim e para o Flamengo. Hoje sinto que estou muito mais preparado para enfrentar os desafios profissionais e pessoais de uma mudança de país", falou o centroavante.

Ele também elogiou o treinador Jorge Jesus, que voltou a , ao ser recontratado pelo Benfica. Gabriel destacou a importância do treinador para conseguisse pensar o futebol de uma maneira mais coletiva.

"Jorge Jesus me ajudou muito na minha forma de pensar e executar. O futebol é um jogo de 11, e precisamos ter esse conhecimento, pois, com essa maturidade, pude me converter em um jogador completo, tomando sempre a decisão correta para o bem coletivo", afirmou.