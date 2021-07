Gabigol, Everton Cebolinha e mais: a briga no ataque da seleção na semifinal da Copa América

Tite faz rodízio na escalação do Brasil e não conta com Gabriel Jesus. Técnico se divide entre Gabigol, Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e Paquetá

Tite ainda não definiu quem será o titular da seleção brasileira diante do Peru na próxima segunda-feira (5), pela semifinal da Copa América 2020. Gabriel Barbosa, Everton Cebolinha, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro brigam por uma posição entre os titulares no jogo que definirá um dos finalistas da competição internacional.

A mudança no ataque será obrigatória, especialmente depois da expulsão de Gabriel Jesus na vitória diante do Chile nas quartas de final. Sem o atacante do Manchester City, a comissão técnica do Brasil tem opções para definir os nomes do setor ofensivo.

Lucas Paquetá e Everton Ribeiro são as opções mais plausíveis para atuar pelo lado direito da linha ofensiva. As escolhas afetariam menos a forma de atuar do time comandado por Tite.

Por outro lado, Gabigol e Everton Cebolinha surgem como opções que interfeririam na estrutura do ataque do último jogo, uma vez que Richarlison teria que ser deslocado para o lado direito do setor ofensivo. O técnico Tite ainda não se decidiu sobre a nova formação do ataque.

Nos sete compromissos disputados na Copa América, Neymar foi quem mais atuou na condição de titular: esteve em campo por seis oportunidades, como ponta esquerda, meia de ligação e referência no setor ofensivo.

Gabriel Jesus e Richarlison foram utilizados em cinco oportunidades cada. Lucas Paquetá atuou em três vees, assim como Gabigol e Roberto Firmino. Everton Cebolinha esteve entre os prediletos em duas chances, e Everton Ribeiro foi quem menos começou jogando até aqui, apenas em uma chance.