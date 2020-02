Gabigol está perto de igualar Obina e Vagner Love na artilharia do século do Flamengo

Com 45 gols, Gabigol está a somente dois de igualar os números de antigos ídolos da torcida rubro-negra

Gabigol começou o ano da mesma forma que terminou 2019: marcando gols. Em sua segunda temporada com a camisa do , o atacante marcou nas duas partidas que disputou, ambas pelo . Com um total de 45 gols pelo rubro-negro, o camisa 9 está perto de igualar dois jogadores que fizeram história na Gávea neste século: Obina e Vagner Love.

Assista a decisão entre Flamengo e Independiente del Valle pela Recopa! Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Obina atuou no Flamengo entre 2005 e 2010 e fez 47 gols nas 182 partidas que disputou. Já Vagner Love teve duas passagens pelo rubro-negro, em 2010 e 2012. Foram 81 jogos disputados e também 47 gols marcados. Ou seja, Gabigol está a dois tentos de igualar os antigos ídolos da torcida.

Mais times

Quem também tem 47 gols neste século com a camisa do Flamengo é o lateral Leonardo Moura, que disputou 519 jogos pelo clube carioca. O que impressiona é a quantidade de jogos que Gabigol levou para atingir esses números. Ele precisou somente de 61 partidas para anotar os 45 gols que já tem.

Mais artigos abaixo

Se ele repetir o desempenho da temporada passada, é capaz que o camisa 9 se torne o maior artilheiro do Flamengo neste século. Atualmente o posto pertence a Renato Abreu, que marcou 73 gols nas 271 partidas que disputou.

A primeira chance que Gabriel terá para igualar Love e Obina será nesta quarta-feira, no clássico contra o Fluminense, válido pela semifinal da . Depois disso, ele terá duas decisões para balançar as redes: a Supercopa do , no domingo, contra o e a , contra o , no próximo dia 19. O DAZN transmite a Recopa com exclusividade para todo Brasil.