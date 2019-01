Gabigol está fora dos planos da Inter de Milão e Santos luta com West Ham para ficar com atacante

Peixe foi especulado por jornal italiano como possível destino, mas Hammers também observam situação do artilheiro do último Campeonato Brasileiro

De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, o Santos é colocado como provável destino de Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, para esta janela de transferências.

O jornal afirma que o brasileiro está descartado dos planos do técnico Luciano Spaletti para o restante da temporada 2018/19 na Inter de Milão, o que abre a possibilidade de um retorno do atacante ao futebol brasileiro, o que é bem visto pela diretoria Nerazzurri.

O problema seria em relação ao novo vínculo do artilheiro do último Campeonato Brasileiro com o Peixe. Os italianos querem liberar Gabigol para empréstimo de seis meses com o objetivo de contar com o jogador para o início da próxima campanha na Europa, enquanto os santistas desejam tê-lo por todo o ano de 2019.

Confira os números de Gabriel Barbosa na última edição do Campeonato Brasileiro com o Santos:

A concorrência do West Ham pode ser um empecilho para o acerto entre o time brasileiro e a equipe da Itália. A Gazzetta também comenta sobre o interesse dos Hammers no centroavante. O interesse de Gabriel em jogar na Premier League seria um fator positivo para o acordo entre as partes, mas o visto de trabalho na Inglaterra dificulta a ida dele, uma vez que a legislação do país exige condições especiais para que haja uma liberação.

Vale lembrar que Gabigol fechou o ano de 2018 como goleador máximo do Brasileirão, com 18 gols marcados em 35 partidas, o que lhe rendeu elogios da cúpula da Inter e a manifestação de outras equipes como o Flamengo e o Fulham em contar com o atacante, mas não houve nenhuma proposta confirmada até o momento.