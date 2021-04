Gabigol está a cinco gols de superar Zico na Copa Libertadores

Atacante pode quebrar recorde que pertence ao Galinho de Quintino e se tornar o maior goleador do Flamengo na competição

O Flamengo estreou com vitória na fase de grupos da Copa Libertadores ao derrotar o Vélez Sarsfield por 3 a 2 na Argentina. Um dos autores dos gols do Rubro-Negro, Gabigol iniciou a saga para quebrar mais um recorde pelo clube carioca: o de ultrapassar Zico e se tornar o maior goleador do Mais Querido na competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Diante do Vélez, Gabigol chegou a 12 gols com camisa do Flamengo na Copa Libertadores, quatro a menos que o recordista Zico, que soma 16. Ao todo, o Galinho de Quintino disputou 21 jogos pelo clube na competição, venceu 11, empatou seis e perdeu quatro.

Já Gabigol chegou a 18 jogos pelo Flamengo na Copa Libertadores, com 10 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O atacante ainda terá pela frente ao menos mais cinco jogos da fase de grupos da edição 2021.

Gabigol vem deixando seu nome na história do clube e se tornando um dos grandes ídolos. O atacante é o artilheiro da equipe no século com 75 gols. Dois deles, na virada histórica sobre o River Plate, na final da Copa Libertadores 2019.