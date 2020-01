Gabigol entra na mira do Chelsea, que pode envolver Giroud em negociação com a Inter

Blues planejam reforçar o setor ofensivo nesta janela de inverno europeu e o brasileiro seria considerado o nome ideal

Com futuro indefinido após fazer a melhor temporada de sua carreira no , Gabigol entrou na mira do . Segundo o jornal inglês Express, o atacante seria o nome ideal para reforçar o setor ofensivo de Frank Lampard.

Ainda de acordo com a publicação, o Chelsea envolveria na negociação com a - time detentor de Gabriel - o também atacante Olivier Giroud, que já trabalhou com Antonio Conte, atual treinador dos nerazzurri.

Pelo Flamengo em 2019, Gabigol foi destaque nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da , tendo marcado 43 gols na temporada e sendo artilheiro das duas competições.

O , no entanto, ainda sonha com a permanência do jogador e segue negociando para que ele fique no clube em 2020.