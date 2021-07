Gabigol ensina português a Lewandowski, que diz: 'Vou jogar no Flamengo'

Os atacantes do Rubro-Negro e do Bayern de Munique tiveram um bate papo virtual

Robert Lewandowski, melhor jogador do mundo em 2020 e grande artilheiro na Europa, vai jogar no Flamengo? Foi isso que o próprio atacante polonês do Bayern de Munique disse - em português - durante uma conversa com Gabigol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Durante a tarde desta sexta-feira (30), o Flamengo divulgou uma conversa por vídeo entre Gabigol e Lewandowski, dois jogadores que foram campeões nacionais na última temporada. Na conversa, bastante descontraída, eles falaram sobre suas carreiras, hábitos fora dos gramados e até ensinaram palavras em suas línguas um ao outro.

E foi nessa troca de línguas que Gabigol ensinou o polonês a falar "Eu vou jogar no Flamengo", que repetiu o ensinamento e ainda disse que ficaria feliz em ser chamado de "Lewangol", seguindo o modelo do apelido do jogador do Flamengo.

Em troca, Lewa ensinou o brasileiro algo mais simples, falar "obrigado" em polonês. A pronúncia de Gabigol foi elogiada pelo melhor do mundo.

Além das brincadeiras, a dupla também falou sobre os hábitos que têm e o que os ajudam na hora de marcar gols.

"Para ser um artilheiro, um atacante, é importante estar sempre focado, você tem que estar pronto para qualquer situação. Se você tem a posse de bola, tem que sempre saber o que fazer antes de estar com a bola, saber qual passe vai fazer e não temos muito tempo. Para atingir o objetivo final, tudo tem que ser pensado ao mesmo tempo", disse o jogador do Bayern.

Gabigol foi mais além e disse que, em seu tempo livre, além de manter práticas saudáveis, gosta de estar com amigos, ouvir música e fazer exercícios com um preparador físico particular — algo que Lewandowski também faz, uma vez que considera importante que um atacante se movimente todos os dias. “Se no fim das contas você marcar gol, é suficiente”, disse o polonês.

E como nem só de gols vive o atacante, Gabigol aproveitou para fazer uma provocação amigável a Lewandowski sobre sua fama no Brasil. “Ele é mais famoso no Brasil pelo Tiktok do que pelos gols”, disse sobre o hábito que o polonês desenvolveu durante a pandemia.