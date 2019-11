Gabigol é tão marrento ou fanfarrão quanto os artilheiros dos anos 90?

Apesar de ter um estilo que não agrada rivais e torcedores adversários, o atacante do Flamengo é quase um Lord comparado aos velhos “Reis do Rio”

No último fim de semana, Gabigol voltou a ser notícia por ter estufado as redes e por ter recebido cartão. Contra o , o atacante rubro-negro converteu o pênalti que deu a vitória (e praticamente garantiu o título brasileiro), mas depois acabou sendo expulso.

Enquanto deixava o campo, Gabriel Barbosa fez o número “cinco” com a mão, em referência aos 5 a 0 que sua equipe aplicou sobre o mesmo adversário em duelo anterior válido pela semifinal da Libertadores da América.

Como constantemente comemora o seu gol fazendo uma pose de marrento e costuma provocar alguns rivais, o camisa 9 do Fla tem sido visto como polêmico. Mas a verdade é que ele ainda está muito longe de outros quatro atacantes que, com estilos diferentes, fizeram história com gols e muitas provocações dentro do gramado.

Romário

Considerado por muitos um dos maiores atacantes da história do futebol, Romário só não somou mais polêmicas do que gols e títulos.

O cardápio de frases provocativas, provocações a torcedores rivais e brigas com adversários, companheiros de time e até torcedores de equipes onde jogou é grande.

Expulsão após lance com Renato Gaúcho em um x pelo estadual de 1988

Soco em Diego Simeone, quando jogava pelo e enfrentou o

Romario vs Diego Simeone, 1994. pic.twitter.com/Se6d3Acf2p — 90s Football (@90sfootball) June 24, 2019

Agressões físicas com o argentino Zandona, em 1995, durante um Vélez Sarsfield x Flamengo

Hoje faz 52 anos Flavio Zandoná, jogador que nocauteou Edmundo, mas tomou um vem tranquilo memorável do Romário. pic.twitter.com/tYPKqq9HCk — Carter (@essediafoilouco) April 9, 2019

Em 1997, ainda pelo Fla, trocou agressões com o lateral Cafezinho, do

Que bom que esse jogo terminou na boa, diferentemente da última vez que Fla x Madureira se enfrentaram na Gávea, em 1997.



Nesse jogo, houve a briga do século: Romário x Cafezinho. pic.twitter.com/lbG2yrVcmh — Perebas Fla (@Pereba_Fla) June 29, 2019

No final dos anos 90, as rusgas com Edmundo protagonizaram uma sequência de polêmicas e frases de efeito que ironizaram o companheiro de ataque.

Em 2002, quando estava no , deu um tapa na cara do zagueiro Andrei, seu próprio companheiro. No ano seguinte, trocou agressões físicas com um torcedor que foi para as Laranjeiras cobrar os jogadores.

Quem Lembra? Romário se irritou com um erro do zagueiro Andrei e atravessou o campo para dar um tapa no rosto do colega de pic.twitter.com/Vi5oyip8jY — Memórias Do Futebol (@MemoriasFutebol) August 4, 2018

Ao longo de sua carreira, muitas vezes comemorou gols mandando a torcida adversária se calar.

Edmundo

Apelidado como “Animal” pelo locutor Osmar , Edmundo tinha um perfil muito parecido com o de Romário. Talvez por isso ambos tenham protagonizado tantas brigas, gols e polêmicas.

Em 1994, em sua primeira passagem pelo , o “Animal” acertou um soco no lateral André Luiz, do , e deu início a uma briga generalizada.

Na final do de 1997, Edmundo rebolou em tom provocativo para o zagueiro Gonçalves, do . Quando o Glorioso ficou com o título, no jogo seguinte, a provocação foi devolvida.

Quem Lembra: Edmundo no Vasco provoca Gonçalves do Botafogo pelo Campeonato Carioca de 1997 pic.twitter.com/HqIhnqD2Nk — Memórias Do Futebol (@MemoriasFutebol) September 20, 2015

As já citadas trocas de farpas com Romário, com quem havia feito até uma música, intitulada “Rap dos Bad Boys” nos tempos de Flamengo, quando ambos estavam no Vasco.

“O Romário não se bicava muito com o Edmundo. Teve um jogo que eu passei a bola para o Romário e o Edmundo me xingou. Aí eu passei para o Edmundo e o Romário me xingou. Depois eu chutei no gol e os dois me xingaram.”



— Amaral pic.twitter.com/H5eT8oiMaL — Mundo da Bola (@mundodabola) August 1, 2019

Falta de profissionalismo na : Edmundo fazia parte de um bom time da Fiorentina, mas deixou o clube italiano para passar o carnaval no Rio de Janeiro.

Luis Oliveira, Gabriel Batistuta and Edmundo at Fiorentina. pic.twitter.com/daWYiAnQO3 — 90s Football (@90sfootball) August 26, 2018

Xenofobia em jogo do Vasco - após uma partida contra o América de Natal, Edmundo falou o seguinte: "A gente vem na Paraíba, um paraíba apita, só pode prejudicar a gente, né?"

O atacante também costumava provocar torcidas adversárias após gols.

Renato Gaúcho

Ídolo do Grêmio, mas com passagens por praticamente todos os grandes clubes do , Renato Portaluppi era outro que esquentava a briga para ver quem seria o “Rei do Rio” dentre os atacantes.

Apesar de também ter colecionado muitas polêmicas, o Gaúcho sempre foi mais marcado pelo jeito brincalhão de provocar os adversários e lidar com a imprensa.

Em 1985, gravou um vídeo para o Esporte Espetacular no qual se declarava para um grande número de mulheres que seriam suas namoradas. Ao falar o nome de cada uma, no Dia dos Namorados, Renato jogava uma flor.

Mensagem do dia dos namorados por Renato Gaúcho pic.twitter.com/pRaPPfN5Yt — SÉRIE A (@SerieAdoBrasil) June 12, 2019

No ano seguinte, o atacante foi cortado da seleção brasileira antes do embarque para a por ter chegado à concentração de manhã, após uma noitada.

Em 1992, quando estava no Botafogo, após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida da final contra o Flamengo, Renato fez um churrasco com o amigo, e então atacante do Fla, Gaúcho. Terminava ali a sua passagem pelo Alvinegro.

Antes mesmo do famoso gol de barriga que deu o título carioca ao Fluminense, em 1995, Renato Gaúcho gravou matéria para a TV Globo na qual saía pelas ruas do Rio de Janeiro para buscar o “sumido” Romário... que na época estava no .

Túlio Maravilha

O eterno ídolo do Botafogo nunca escondeu gostar de uma zoeira. Brigas não eram tanto a sua praia, mas a provocação sempre estava ali.

“Nós não somos o Fluminense” - Após vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no primeiro jogo da final do Brasileirão de 1995, Túlio fez uma provocação ao Fluminense – que na semifinal foi eliminado pelo mesmo após ter goleado no duelo de ida.

Naquela mesma partida, Túlio comemorou o seu gol imitando Pelé. O motivo? O goleiro do Santos na época era Edinho, filho do Rei do Futebol.

Após o título brasileiro de 1995, conquistado após empate de 1 a 1 com o Santos, Túlio chegou ao aeroporto comendo um peixe – em referência à mascote do adversário batido. Isso porque no jogo, a comemoração do gol do título teve até refeição dentro de campo.

Túlio do Botafogo comendo grama na comemoração do seu gol na final do Brasileirão 1995 contra o Santos pic.twitter.com/Oz9TPaaPQw — Memórias Do Futebol (@MemoriasFutebol) August 4, 2018

O artilheiro também tinha uma mania de batizar os seus gols: na de 1995, após ter utilizado o braço para fazer um gol sobre a , o botafoguense nomeou o tento como “Gol de la Virgem Maria”, em referência ao famoso “La mano de Diós” de Maradona.

Na Libertadores de 1996, em jogo contra a , após se encontrar na frente do gol e sem goleiro, Túlio ficou de costas e fez o gol de “lambreta”. O nome do tento? Tuleta.

Túlio Maravilha marcando o histórico gol de calcanhar contra a Universidad Católica pela Libertadores de 1996. pic.twitter.com/S90yzrYMT1 — Botafogo em Fotos (@botafogoemfotos) April 17, 2018

E Gabigol?

📌⚽ ALFINETOU! Após ser expulso, Gabigol provocou a torcida do Grêmio, relembrando a goleada por 5 a 0 na semifinal da Libertadores. E aí, torcedor, o que achou da provocação? pic.twitter.com/4m8nBCEEPJ — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) November 17, 2019

O artilheiro do Brasil em 2019 abraçou de vez a “marrentice”, mas apesar das provocações ainda não tem um cardápio tão cheio de polêmicas quanto os citados neste texto. Pouco importa para o torcedor rubro-negro, que vai comemorando sem parar os gols de Gabigol.