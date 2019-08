"Gabigol é melhor do que eu pensava, tem aprendido muito", elogia Jorge Jesus

O treinador português também reconheceu que a prioridade total do Flamengo é a conquista da Libertadores

Jorge Jesus foi anunciado como treinador do na metade da temporada, e causou rápido impacto no estilo de jogo do . Desde a chegada do português, a equipe carioca passou a demonstrar um futebol mais ousado no ataque e segue na briga pelos títulos do Brasileirão e Libertadores.

Estivesse na Europa, onde disse que as prioridades são os campeonatos nacionais, Jesus colocaria o seu foco na Série A. No entanto, entendeu rapidamente a obsessão do Rubro-Negro em voltar a estar no topo do continente.

"Vai me fazer mudar muita coisa. O meu pensamento era o contrário. A Libertadores era muito importante, mas não era o foco número um. Já vi que é o foco número um, e tenho de pensar bem nisso", disse para o site do torneio - confira a entrevista na íntegra.

JJ comparou Cristiano Ronaldo a Messi, Aimar a Arrascaeta e não poupou elogios a Gabigol. O camisa 9 do Flamengo, emprestado pela , cresceu ainda mais de rendimento sob o comando do luso, e hoje é o maior artilheiro da temporada 2019 do futebol brasileiro. Para o treinador, a qualidade de Gabriel impressiona – a ponto de atrair o interesse de grandes clubes da Europa.

“Ele é melhor do que eu pensava. Tem se aprendido muito. O Gabigol tem umas características de jogador e é um jovem. O Gabigol não vai ficar muito tempo no Flamengo, acho que não vai ficar. Se continuar a jogar nesse nível, futuramente um daqueles clubes na Europa que têm muito dinheiro vai contratar. Ele é um jogador que é muito inteligente, sabe os momentos certos para a procura do espaço para finalização. É um jogador que arrisca muito o jogo dele, tem velocidade”, avaliou.