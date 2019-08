Gabigol é liberado e fica à disposição para Flamengo x Internacional

O atacante embarcou com a equipe para o Maracanã, vai fazer teste médico dentro do estádio e tem boas chances de ser titular

Ainda há esperanças para os torcedores flamenguistas a respeito das condições físicas de Gabigol para encarar o logo mais, às 21h30 (Brasília), no Maracanã. O jogador, que até então tinha sido poupado do duelo devido dores musculares, estará à disposição do técnico Jorge Jesus para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Gabigol, que fez sessões de fisioterapia em três períodos desde o último final de semana, passou por treinamentos intensivos ao longo desta quarta-feira (21) e fará o último teste no Maracanã para avaliar se, realmente, poderá ir a campo. A decisão final, por sua vez, ficará por conta de Jesus.

Na última terça-feira (20), o divulgou a lista de relacionados para o duelo sem o atleta que, segundo o clube, estava com dores musculares que o impediam de encarar o Internacional.