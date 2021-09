Gabigol e Lewandowski: trocas de gentilezas e recordes de gols por Flamengo e Bayern

A dupla trocou camisas nesta quinta-feira (16) em ação compartilhada entre Flamengo e Bayern

"Amigos de longa data", Gabigol e Lewandowski são, indiscutivelmente, os dois maiores goleadores da atualidades no futebol nacional de seus países. E voltaram a trocar gentilezas nesta quinta-feira (16), após ótima tarde para a dupla.

O brasileiro e o polonês, para começar, "trocaram figurinhas" em uma conversa na FlaTV, neste último mês de julho. Gabi, inclusive, ensinou Lewa a falar "vou jogar no Flamengo" em português.

Fácil dizer que a dupla entre Gabigol e Lewandowski faria barulho no futebol brasileiro. Isso, é claro, se fossem escalados juntos - já que Pedro e Gabi ainda não tiveram muitos minutos juntos...

Neste meio de semana, ambos entraram em campo e viram suas equipes darem passos importantes na temporada. Primeiro, foi Lewa quem marcou duas vezes contra o Barcelona, na estreia do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. Depois, Gabigol passou em branco, mas viu o Flamengo eliminar o Grêmio e se classificar para as semifinais da Copa do Brasil.

Assim, todos aproveitaram o bom humor aparente para trocar camisas em uma nova ação promovida pelos clubes.

As fotos foram postadas nas redes sociais. Com a legenda "craque reconhece craque", Gabigol posou com uma camisa do Bayern, autografada por Lewandowski, enquanto o polonês apareceu com um uniforme do Flamengo autografado pelo artilheiro.

Enquanto isso, o torcedor mais empolgado já começa a sonhar com um encontro entre os dois, quem sabe, no Mundial de Clubes - no Rio de Janeiro...?

Resta saber se os amigos conseguirão finalmente se conhecer pessoalmente, ou seguirão em um relacionamento de longa distância.