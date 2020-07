Gabigol e João Carlos brigam por artilharia no Carioca em Flamengo x Volta Redonda

Artilheiro dos dois últimos Brasileiros tem um rival surpreendente com o mesmo número de gols no Estadual

Um duelo de artilheiros é uma das atrações do duelo entre Flamengo e Volta Redonda, neste domingo, às 16h, pela semifinal da , segundo turno do .

Que Gabigol seria um dos principais candidatos à artilharia do Estadual não é novidade - o jogador dispensa comentários e foi o maior goleador do Brasileiro tanto em 2018 como em 2019.

Esperava-se que nomes do próprio , como Bruno Henrique ou Arrascaeta, ou mesmo dos outros três grandes do Rio, como Nenê, Cano, Pedro Raúl, fossem os principais concorrentes.

Mas o que se vê no momento é que Gabigol (oito gols em sete jogos) divide a artilharia do Carioca com João Carlos, atacante do Voltaço que foi às redes oito vezes após dez partidas disputadas.

Quem é João Carlos?

Os torcedores que se lembram bem do Carioca de 2019 não se surpreendem com a presença de João Carlos na briga - na edição passada, o jogador fez sete gols e ficou atrás apenas de Bruno Henrique, artilheiro com oito.

João Carlos tem 33 anos e um longo currículo que inclui passagens por várias equipes de menor porte do Rio, como , Duque de e América.

No meio do Estadual do ano passado, chegou a despertar o interesse de uma equipe do exterior não revelada, mas o Volta Redonda o convenceu a ficar.

"O contrato do João Carlos se encerra após o Estadual. Temos um acordo de preferência, mas para isso teríamos que igualar as propostas que ele oficialmente receber. Porém, nem tudo se resume a salário. Já conversei com o João, ele entendeu nossa recusa neste momento, está feliz aqui, se adaptou bem e quer brigar pela classificação para semifinal e pela artilharia do Campeonato Carioca", explicou à época o vice de futebol, Flávio Horta Júnior.

João Carlos acabou renovando o acordo com o Voltaço, disputou a do Brasileiro no ano passado, marcando gols importantes, e neste ano se manteve como principal artilheiro do clube no Carioca. Será que chegou a hora de desbancar Gabigol?



"Vai ser um confronto interessante e muito bom. Os dois estão ali buscando a artilharia e irão fazer de tudo para marcar", disse o atacante ao Diário do Vale.

"Fico muito feliz em estar mais um ano disputando a artilharia do Estadual e tenho certeza que isso reflexo do trabalho que vem sendo realizado no dia a dia, porque quando chega no dia do jogo, só queremos jogar e nos divertir", concluiu.