Gabigol é decisivo, faz a diferença e não tem por que deixar o Flamengo, diz Dorival Júnior

Em entrevista exclusiva à Goal, técnico que ajudou o atacante no Santos justifica insucesso do atacante na Europa e valoriza destaque no Brasil

Os dois gols que garantiram o título da para o em 2019 mudaram o patamar de Gabriel Barbosa. Após passagem frustrante pelo futebol europeu, Gabigol se reencontrou no clube rubro-negro – após também ter brilhado novamente pelo – e conquistou um carinho que dificilmente encontrará em outro lugar. Por isso, o técnico Dorival Júnior, ex-comandante do atacante no Alvinegro praiano, recomenda que o camisa 9 da Gávea pense bem antes de se aventurar novamente pelo Velho Continente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Ele sabe o quanto é querido e respeitado no Flamengo. É decisivo, faz a diferença e é um jogador como poucos no país. Ele tem um ‘instinto assassino’, no bom sentido, do atacante. Ele sente o gol. Então eu sinto que ele não tem necessidade de sair. Propostas, se não apareceram, vão aparecer. Mas eu vejo que ele poderia completar todos os objetivos aqui no país porque ele está em um dos maiores clubes do futebol mundial”, declarou Dorival Júnior, em entrevista à Goal e para o episódio sobre Gabigol do podcast Meu Vilão.

Mais times

Aos 24 anos de idade, o atacante do Flamengo já ostenta uma galeria invejável de títulos. Foi campeão brasileiro, da Libertadores, da Recopa e da Olimpíada, além de ser artilheiro três vezes da Copa do Brasil, duas do Brasileiro e uma da Libertadores. Diante desse quadro, Dorival afirma que Gabigol está mais próximo de retornar à seleção brasileira se continuar no Flamengo.

“Ele sabe o quanto é querido e respeitado no Flamengo. Para mim o Flamengo é uma das grandes equipes do futebol mundial. Não é só entre os três maiores do . É também [grande] no futebol mundial. Aqui ele sabe que vai ser muito mais observado para vestir novamente a camisa da seleção. Claro que as propostas vão existir, mas ele precisa avaliar bem. Não tem necessidade de buscar lá fora o que ele encontra aqui com muito prazer e satisfação”, avaliou.

Revelado pelo Santos, Gabigol estreou pelo clube em 2013 contra o Flamengo, na despedida de Neymar para o . Mas a titularidade e o melhor momento só vieram dois anos depois, com a chegada de Dorival Júnior, treinador que bancou a sua permanência, embora a diretoria tivesse já uma ideia de vendê-lo para o futebol europeu.

Para Dorival, Gabriel poderia ter ficado ainda mais no Santos antes de se transferir para a Inter de Milão, seguindo os passos de Neymar, que esperou mais tempo para ir jogar no Barcelona e por isso é visto como Dorival como um modelo sobre o momento de deixar o Brasil.

“Eu tenho um pensamento sobre os nossos grandes jogadores. Eu sempre pensei que o jogador precisa finalizar a formação no nosso país para que ele não perca a essência do futebol brasileiro. Isso é fundamental. Falo isso pensando em Vinícius Júnior, Rodrygo e vários outros que saíram cedo. Eu gostaria que a maioria saísse igual ao Neymar depois de ganhar campeonato e sendo reconhecido. Queria ver isso com os outros. Eles saem muito jovens e a tendência é voltarem jovens porque ninguém abraça o jogador como nós, latinos. Isso tem influência muito grande na finalização da formação”, explicou Dorival.

Na Europa, Gabigol passou por e e disputou apenas 15 jogos e marcou dois gols em duas temporadas. O fraco desempenho não abalou a confiança do jogador no retorno ao Santos em 2018 para ser artilheiro do Brasileiro antes de se transferir para o Flamengo em 2019.

Mais artigos abaixo

Sobre a passagem frustrante na Europa, Dorival aponta os problemas da Inter de Milão e também a falta de respaldo dos treinadores no talento do brasileiro.

“A Inter era muito instável. Quando você chega em uma nova casa é natural a dificuldade. Era um ambiente bem diferente do que ele tinha no Santos. Outros jogadores também chegaram na Inter e não se firmaram. Aqui no Brasil ele já não precisa mostrar mais nada. Só confirmar. E na Europa ele nunca teve sequência para jogar. Jogando, naturalmente ele ia encontrar, mas em momento algum ele teve a confiança dos técnicos como ele tinha aqui porque todos os treinadores aqui sabem bem do potencial dele”, finalizou.