Gabigol é apresentado com 5 camisas do Flamengo: cada uma com uma marca

O atacante não escondeu a felicidade por seguir vestindo as cores rubro-negras

Comprado por cerca de 17 milhões de euros junto à de Milão, Gabigol foi apresentado oficialmente como jogador do neste sábado (01).

O atacante, que defendeu o por empréstimo em 2019, foi um dos grandes destaques do Fla em uma temporada recheada de títulos e feitos marcantes.

Exatamente por isso, durante sua apresentação Gabigol não ficou apenas com a sua já tradicional camisa 9: outras quatro peças com feitos históricos do jogador também foram mostrados por dirigentes rubro-negros.

A HOMENAGEM QUE FIZERAM AO GABIGOL, AHHHHH.... 😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/95BU3xodvp — TUA GLÓRIA É LUTAR! 🔴⚫ ᶜʳᶠ (@flaamor1981) February 1, 2020

Uma outra camisa 9 fazia referência ao número de gols marcados por Gabriel na campanha vitoriosa do Flamengo na Libertadores da América.

O vice de futebol Marcos Braz segurou uma camisa com o número 2, em homenagem aos dois tentos marcados por Gabriel nos últimos minutos da final vencida sobre o .

Rodolfo Landim, presidente do clube, segurou a peça com o número de gols marcados em 2019 (43) e uma outra camisa fazendo referência aos 25 gols anotados no caminho do título brasileiro também se fez presente.

Perguntado sobre a motivação para 2020, Gabigol disse que o objetivo é conquistar tudo de novo.

“A gente sentiu esse gostinho de ser campeão. Foi um ano muito feliz. Mas a nossa vontade é ser campeão novamente. Trabalhamos todos os dias para isso. Acho que o Flamengo e toda a torcida merecem isso", disse.