Gabigol e a camisa 24: atacante do Flamengo vai usar o número após polêmica

Durante a semana o Rubro-Negro foi julgado e absolvido depois que torcida entoou cânticos homofóbicos no clássico contra o Fluminense

Gabriel Barbosa havia sido o escolhido para vestir a camisa 24 do Flamengo, pegando carona em uma campanha intitulada #Pedea24 que busca acabar com o preconceito em relação à homossexualidade no futebol – uma vez que o número é, no , associado de forma preconceituosa a esta comunidade.

Mas será apenas em seu quinto jogo, neste sábado (22), contra o Boavista, pela final da 2020, que o atacante vestirá a 24. O confirmou isso através de suas redes sociais.

Não poderia ser mais oportuno. Afinal de contas, durante a semana o foi julgado pelo TJD-RJ por conta de gritos homofóbicos direcionados à torcida do .

O Flamengo foi absolvido, uma decisão polêmica que para muitos passa a mensagem de que não há problema em ser preconceituoso dentro dos estádios, e teve que pagar apenas uma multa de R$ 50 mil.