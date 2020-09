Gabigol, Arrascaeta e os melhores jogadores do Brasileirão no PES 21

O Flamengo domina a lista dos jogadores com maior overall do game da Konami

Aos mais ansiosos fãs do PES, o canal de YouTube J&L Game, especializado em conteúdo de jogos, vazou uma lista com os supostos ratings dos jogadores do Campeonato Brasileiro na edição 2021 do game. As pontuações vão de 58 a 82.

Entre os jogadores com maior pontuação de overall estão Arrascaeta e Gabigol (do ) e Éverton Cebolinha (ex- ). Os melhores goleiro, zagueiro e lateral esquerdo também são rubro-negros: Diego Alves, Rodrigo Caio e Filipe Luís, quanto o melhor lateral direito é Fagner, do . O campeão de 2019, aliás, é quem leva vantagem no overall dos jogadores.

Pelo menos por enquanto, o Grêmio só tem Cebolinha como jogador real, os outros todos são genéricos. Isso, porém, deve ser atualizado até o lançamento oficial do jogo, no próximo dia 15 de setembro. Cebolinha , inclsuive, deve ser retirado do time, ja que foi vendido ao . Assim como ele, outros jogadores que foram negociados recentemente devem ser excluídos ou mudados de time, como é o caso de (que trocou o pelo Grêmio), Carlos (ex-Corinthians vendido ao Monza, da ) e Alexandre PAto, por exemplo.

Além do Tricolor gaúcho, outros times têm jogadores genéricos, além da fictícia equipe São Paulo Barra Funda V, que substitui o e é escalada inteiramente com atlelas criados. O alviverde não fechou contrato com a Konami, desenvolvedora do game e por isso não vai ter seu nome, símbolo, uniforme e jogadores estampados na nova edição do PES.

A Goal separou o Top 50 dos jogadores com os melhores ratings no Brasileirão do PES 2021, veja:

Classificação Jogador Rating Time Posição 1 Arrascaeta 82 Flamengo Meia Atacante =1 Gabriel 82 Flamengo Centroavante =1 Everton 82 Grêmio Atacante 4 Diego Alves 81 Flamengo Goleiro =4 Rodrigo Caio 81 Flamengo Zagueiro =4 Filipe Luis 81 Flamengo Lateral Esquerdo =4 Everton Ribeiro 81 Flamengo Meia Atacante =4 Gérson 81 Flamengo Meio campista =4 Victor Cuesta 81 Zagueiro 10 80 -PR Goleiro =10 Cássio 80 Corinthians Goleiro =10 Bruno Henrique 80 Flamengo Centroavante =10 C Gurendez* 80 Grêmio Zagueiro =10 Guerrero 80 Internacional Centroavante =10 Tiago Volpi 80 São Paulo Goleiro =10 H Solis** 80 São Paulo Barra Funda V Zagueiro =10 F Huck** 80 São Paulo Barra Funda V Meia Atacante 18 Fagner 79 Corinthians Lateral Direito =18 Diego 79 Flamengo Meia Atacante =18 Vitinho 79 Flamengo Atacante =18 X Amaral* 79 Grêmio Zagueiro =18 Marcelo Lomba 79 Internacional Goleiro =18 Carlos Sanchéz 79 Santos Meio campista =18 Soteldo 79 Santos Atacante =18 S Teixeira** 79 São Paulo Barra Funda V Zagueiro =18 D Siqueira** 79 São Paulo Barra Funda V Centroavante 27 Rodriguinho 78 Meia Atacante =27 Rafinha 78 Flamengo Lateral Direito =27 Gustavo Henrique 78 Flamengo Zagueiro =27 Léo Pereira 78 Flamengo Zagueiro =27 Pedro 78 Flamengo Centroavante =27 J Amaral* 78 Grêmio Goleiro =27 R Abreu* 78 Grêmio Lateral Direito =27 Edenilson 78 Internacional Meio campista =27 Rodrigo Moledo 78 Internacional Zagueiro =27 D'Alessandro 78 Internacional Meia Atacante =27 Juanfran 78 São Paulo Lateral Direito =27 Arboleda 78 São Paulo Zagueiro =27 Reinaldo 78 São Paulo Lateral Esquerdo =27 Alexandre Pato 78 São Paulo Centroavante =27 O Valente** 78 São Paulo Barra Funda V Goleiro =27 F Chaves** 78 São Paulo Barra Funda V Lateral Direito =27 F Manuel** 78 São Paulo Barra Funda V Volante =27 P Castelo** 78 São Paulo Barra Funda V Meia Atacante 45 Réver 77 Zagueiro =45 Allan 77 Atlético-MG Meio campista =45 Gilberto 77 Bahia Atacante =45 Gil 77 Corinthians Zagueiro =45 Luan 77 Corinthians Meia Atacante =45 Willian Arão 77 Flamengo Volante =45 Renê 77 Flamengo Lateral Esquerdo =45 Pedro Rocha 77 Flamengo Atacante =45 Gilberto 77 Lateral Direito =45 N Lemos* 77 Grêmio Meio campista =45 T Pesssanha* 77 Grêmio Meio campista =45 C Esteves* 77 Grêmio Centroavante =45 Saravia 77 Internacional Lateral Direito =45 Rodrigo Dourado 77 Internacional Volante =45 Patrick 77 Internacional Meio campista =45 Everson 77 Santos Goleiro =45 Pablo 77 São Paulo Centroavante =45 M Freyre** 77 São Paulo Barra Funda V Zagueiro =45 P Aguiar** 77 São Paulo Barra Funda V Meio campista =45 Yago Pikachu 77 Atacante =45 Germán Cano 77 Vasco Centroavante

*jogadores genéricos do Grêmio

*jogadores genéricos do São Paulo Barra Funda V