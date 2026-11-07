Gabigol admite possibilidade de deixar o Santos e revela falta de contato sobre o futuro: "Ninguém falou comigo"

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Atacante tem contrato de empréstimo até dezembro, soma 25 gols em 2026 e vê permanência depender de negociações entre Santos e Cruzeiro

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Gabigol vive uma boa temporada com a camisa do Santos e, apesar do bom momento individual, ainda não sabe se continuará no clube em 2027. Em entrevista ao Globo Esporte, no quadro Abre Aspas, o atacante falou sobre seu futuro no Peixe, admitiu a possibilidade de deixar a equipe ao fim do ano e revelou que ainda não foi procurado para discutir uma eventual permanência.

O camisa 9 é o terceiro colocado na artilharia do Brasileirão, com 15 gols marcados. Ao todo, o atacante soma 25 gols e 11 assistências em 49 jogos em 2026, recuperando o protagonismo depois de sua passagem pelo Cruzeiro na temporada passada. Emprestado pelo clube mineiro, o jogador tem vínculo com o Santos somente até dezembro, enquanto seu contrato com a Raposa vai até o fim de 2028.

Ao comentar a possibilidade de deixar a Vila Belmiro, Gabigol afirmou que pretende aproveitar os últimos compromissos da temporada, independentemente do que acontecerá no próximo ano. O atacante também destacou a oportunidade de voltar a dividir o campo com antigos companheiros, como Neymar e Philippe Coutinho, e não descartou que os jogos restantes sejam seus últimos ao lado deles.

"No final acaba sendo a mesma coisa: pode ser que eu fique, pode ser que eu vá embora, então quero aproveitar todos os jogos com a camisa do Santos. Pode ser também a última vez que eu jogue com o Ney, ele tem 34 anos, não sei se vai dar tempo de a gente se encontrar de novo. O Coutinho tem 34 anos, será que eu vou jogar com o Coutinho e o Neymar de novo?", iniciou.

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"Com o Rodinei, com o Arão, com quem joguei no Flamengo? Então tento aproveitar todo treino, todo jogo. Será que um dia eu vou jogar no Santos de novo? Então eu tento sempre aproveitar e desfrutar do que está acontecendo", completou.

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O atacante também revelou que ainda não recebeu contato oficial de Santos ou Cruzeiro para tratar de seu futuro. O jogador ainda comentou que soube de uma possível movimentação santista diretamente com o clube mineiro, mas disse não ter informações sobre o andamento das conversas.

"Ninguém falou comigo. Nem do Santos, nem do Cruzeiro. É legal que eu vejo que o Santos foi até BH falar com o Cruzeiro (risos). Se estão fazendo, eu não sei. Eu não sei o que vai ser ano que vem", afirmou.

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"As únicas coisas que acontecem é que o meu empresário às vezes me liga perguntando que teve interesse dos Estados Unidos, interesse da Turquia, 'Como é que seria? Ok? Não? Como é que a gente faz? Pode ser? Não pode?'. Só isso. Mas não sei o que vai acontecer", concluiu.

Um dos principais obstáculos para a permanência do atacante é a situação financeira e administrativa do Santos. O clube tem quatro transfer bans ativos na Fifa, todos relacionados a dívidas com o ex-técnico Pedro Caixinha e integrantes de sua antiga comissão técnica. Enquanto não quitar os débitos e derrubar as punições, o Peixe está impedido de registrar novos jogadores.

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Assim, uma eventual contratação em definitivo de Gabigol depende da regularização das pendências. Outra possibilidade seria a extensão do empréstimo, mas o Cruzeiro não demonstra interesse em ceder novamente o jogador.

Além da questão dos transfer bans, o salário do atacante também pode dificultar um acordo. Gabigol recebe vencimentos na casa dos R$ 3 milhões mensais no Cruzeiro, valor dividido entre os clubes durante o empréstimo atual e que exigiria uma negociação para viabilizar sua continuidade.

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Com contrato com o Santos somente até o fim de dezembro, o camisa 9 tem mais quatro partidas garantidas pelo clube na temporada: contra Coritiba, Grêmio, Vitória e Botafogo, pelo Brasileirão. O último compromisso será no dia 2 de dezembro, na Vila Belmiro.