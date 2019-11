G6, G7 ou G8 no Brasileirão? Como ficam as vagas de classificação à Libertadores 2020

Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, já está classificado; Flamengo pode ser campeão da Libertadores e abrir mais uma vaga via Brasileirão

Naturalmente, os seis primeiros colocados do Brasileirão se classificam para a Libertadores: do campeão nacional ao quarto, todos vão diretamente para a fase de grupos; os outros dois disputam a pré-Libertadores. Além disso, o campeão da Copa do também garante sua vaga.

Neste ano, o -PR, camepão da , está fazendo uma ótima campanha também no Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, o time paranaense ocupa o sexto lugar no Brasileiro. Como já garantiu sua vaga para o torneio continental, neste momento, o , sétimo colocado está "herdando" a vaga para a pré-Libertadores.

Mas o oitavo colocado, que no momento é o , também pode ser beneficiadocom uma vaga para o principal torneio de clubes das Américas. Isso depende do . Líder do Brasileirão e matematicamente classificado para a Libertadores, o rubro-negro pode ser campeão da Liberta deste ano e repassar a vaga via Brasileirão para o quinto colocado. Neste caso, o beneficiado, hoje, seria o .

O Brasileirão acaba com G6 se:

não terminar entre os seis primeiros colocados e o Flamengo não for campeão da Libertadores.

O Brasileirão acaba com G7 se:

Flamengo for campeão da Libertadores e o Athletico-PR terminar no máximo em oitavo lugar;

Athletico-PR terminar entre os seis primeiros e o Flamengo não vencer a Libertadores.

O Brasileirão acaba com G8 se:

Flamengo for campeão da Libertadores e Athletico-PR terminar entre os sete primeiros colocados.

Classificados para a Libertadores 2020:

Via Copa do Brasil : Athletico-PR

: Athletico-PR Via Campeonato Brasileiro: Flamengo, e .

Quem ainda briga por vaga na Libertadores 2020?