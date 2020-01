Futuro de Vidal no Barça está ligado ao de Valverde, diz dirigente da Inter sobre possível reforço

Beppe Marotta, CEO do clube italiano, acha que será mais difícil contratar o meio-campista chileno se o técnico do Barça for demitido

A proposta de transferência de Arturo Vidal do para a de Milão depende do futuro de Ernesto Valverde no Camp Nou, segundo Beppe Marotta.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Vidal encontrou dificuldades para jogar regularmente nesta temporada, depois de ter perdido espaço no time desde a chegada de Frenkie de Jong, no verão europeu passado.

O jogador de 32 anos iniciou apenas quatro dos 19 jogos do Barça na Liga nesta temporada, e ele foi aconselhado a deixar o clube este mês, apesar de ter sido contratado para permanecer na Catalunha até 2021.

A Inter foi apontada como o próximo destino mais provável para o chileno, com uma possível reunião com o ex-técnico da , Antonio Conte, em sua agenda.

No entanto, o CEO da Inter, Marotta, não tem certeza se um acordo será feito se Valverde acabar deixando o Barça, à medida que a pressão continua sobre o espanhol.

Houve novos apelos para que Valverde seja demitido após a derrota na semifinal da Supercopa da por 3-2 do campeão espanhol contra o na na quinta-feira - o que os levou a perder a decisão contra o arquirrival .

Marotta atualizou a busca de Vidal pela Inter durante uma entrevista à Radio Rai, afirmando: "Depende de vários fatores. Ele é um jogador que nos interessa, mas acho que, no momento, o treinador do Barcelona corre o risco [de ser demitido], então a situação depende disso".



(Foto: Getty Images)

A Goal informou que o Barça não tem planos de se livrar de Valverde antes do término de seu contrato existente, que deve ocorrer até o final da temporada atual.

O técnico de 55 anos também tem a opção de prolongar sua estadia por mais um ano, e manifestou o desejo de continuar "dando tudo" à causa do clube.

Vidal estará de volta na disputa por um lugar na formação de Valverde quando o Blaugrana retornar à ação da Liga em 19 de janeiro.

O Barça receberá o Granada no Camp Nou, e não pode se dar ao luxo de perder, com apenas a diferença de gols mantendo-os no topo da classificação à frente de Madrid no momento.

Mais artigos abaixo

Enquanto isso, a Inter está se preparando para o jogo em casa contra o no sábado à tarde, enquanto tenta manter a disputa pela glória na .

Os nerazzurri poderiam destronar a Juventus se continuassem em sua trajetória atual, com Marotta admitindo que esse feito seria um "momento de grande transição" no futebol italiano.

Ele acrescentou: "Seria certamente um momento de grande transição. O que importa é que terminamos no topo no final, mesmo que a Juventus tenha capacidade para terminar à nossa frente. O Inter vencerá a Serie A se a Juventus a perder".