Futuro de Sané e planos de Guardiola: as dúvidas do Man City no retorno

Equipe de Pep Guardiola retorna após 101 dias sem futebol; com a Premier League decidida, os Citizens buscam o título da FA Cup e da Liga dos Campeões

Após 101 dias sem futebol, o volta a entrar em campo nesta quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), em clássico contra o Arsenal. Para muitos jogadores dos Citizens, esse foi o maior período sem jogar, outros aproveitaram o tempo para descansar e recarregar as baterias, principalmente os que são constantemente convocados para suas seleções nacionais.

Esse período também foi importante para Guardiola refletir sobre uma de suas piores temporadas pelo City, pelo menos a nível nacional, em que sua equipe viu o disparar na liderança da Premier League após ter conquistado a no final da temporada anterior.

Mas enquanto a Premier League já está praticamente decidida, o City volta com o grande objetivo de seguir vivo na briga pelo tão sonhado título de Liga dos Campeões.

Premier League será levada a sério?

"Agora, temos como alvo outras competições e a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada".

A declaração foi dada por Guardiola em fevereiro, após a sexta derrota na Premier League nesta temporada. Enquanto isso, o Liverpool volta precisando de apenas seis pontos em nove jogos restantes para garantir o título inédito da Premier League.

Sem brigar pelo título, o City poderá levar os jogos com mais calma, podendo fazer novos testes na equipe e com cuidado para que lesões não aconteçam. Esse será o primeiro dos 11 jogos nos próximos 39 dias, número que pode ser ainda maior caso o clube avance na .

Um lugar entre os quatro primeiros também parece praticamente garantido, o que aumenta a tranquilidade dentro de campo. A única questão fica por conta da punição sofrida no início do ano, da qual o City ainda tenta recorrer.

Ainda não está certo como e quando a Liga dos Campeões voltará, mas a tendência é de que isso aconteça apenas em agosto. Assim, Guardiola poderá usar as partidas da Premier League para ajustar sua equipe e retomar o nível de excelência visto um ano atrás, enquanto o foco maior ficará por conta da FA Cup. O título aumentaria para 10 o número de troféus conquistados na pelo comandante do City em 12 disputados.

O futuro de Sané

Lesionado há mais de dez meses Sané é um dos grandes alvos do Bayern de Munique para a próxima temporada. O campeão alemão tem a seu favor a situação contratual do jogador de 24 anos, que caminha para seu último ano no City, o que permitiria uma saída sem custos a partir do próximo verão europeu.

O clube bávaro também acredita que a crise mundial causada pela pandemia do novo coronavírus possa facilitar a transferência por um valor mais baixo do que os 111 milhões de euros (cerca de R$ 650 milhões) que teria custado na última janela de transferências.

Mas enquanto o acordo não acontece, o jovem atacante pode ser utilizado por Guardiola, por mais que a relação entre os dois nem sempre tenha sido a melhor possível. Além disso, uma renovação com o City também não está totalmente descartada.

Para o jogador, estar em campo também é importante, principalmente com a e a a serem disputadas nos próximos anos.

Lillo e Guardiola juntos

O City adquiriu um reforço de peso durante o período sem futebol. Juanma Lillo, um dos grandes influenciadores do estilo de jogo de Guardiola, chegou para compor a comissão técnica dos Citizens.

Após dois anos incríveis a frente do clube, Guardiola teve uma temporada abaixo do esperado. Assim, a chegada de Lillo pode ser mais importante do que nunca para o treinador.

Lillo é conhecido por ser taticamente inovador e tem os principais pontos do tiki-taka em seu estilo. Mas além disso, uma das qualidades de Lillo é a capacidade de reenergizar e motivar suas equipes, algo que parece crucial para o City no atual momento.

Agora, a dupla tentará recuperar o bom futebol do City e finalmente buscar voos mais altos na Liga dos Campeões.