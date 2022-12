Jogador de 31 anos não deve renovar com os Blues e ficará livre no mercado

Após quatro temporadas no Chelsea, o meia Jorginho pode estar de saída do clube inglês. Com contrato até junho de 2023, o jogador não deve renovar o seu vínculo com a equipe londrina, de acordo com o The Athletic.

Vindo do Napoli em 2018, Jorginho conquistou quatro títulos, sendo a Liga Europa 2018-19 e a Champions League 2021-22 os mais relevantes.

Na atual temporada, Jorginho, de 31 anos, participou de 19 partidas pelos Blues, com três gols marcados.