Futebol X1: onde assistir, como funciona, atletas e tudo sobre a modalidade

Estilo de jogo tem crescido e se desenvolveu grandemente no Brasil; veja o que você precisa saber do "um contra um"

No planeta do futebol, há diversos modos de jogá-lo, como fazendo parte de um time de campo ou quadra, e até mesmo com o controle de videogame na mão, no caso dos e-sports. Porém, uma modalidade "cada um por si" tem ganhado espaço no país e no mundo: o X1.

Com origem conhecida do estado de Pernambuco, o torneio "1x1" ganhou espaço e se espalhou ao longo do Brasil. O que antes era apenas uma brincadeira realizada por diversão, hoje possui patrocínios e até transmissão de grandes redes de televisão.

Como funciona o Futebol X1, modalidade do esporte surgida no nordeste brasileiro? Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber.

Quais são as regras do Futebol X1?

X1 World

Na modalidade de futebol "um contra um", haverá, como diz o nome, apenas um jogador de linha para cada lado, além de um goleiro disponível para auxiliar cada atleta.

Porém, para chegar à vitória, os jogadores de linha têm apenas a eles mesmos, precisando arriscar os chutes, os dribles, enfrentar o cansaço, realizar a marcação e disputar o critério de desempate, caso este ocorra, tudo por si próprio.

A partida tem duração de 30 minutos, divididos em dois tempos de 15, para que haja um intervalo de descanso aos competidores. O confronto é disputado no campo de "society", e em caso de placares iguais, há o critério de desempate "shoot out", onde o atleta precisa marcar o gol no goleiro adversário com a bola rolando.

Para vencer, claro, é necessário que um dos lados tenha mais gols marcados. Caso vá ao Shoot Out, serão três cobranças para cada lado, o atleta que tiver uma soma maior ao longo dos chutes, vence o embate.

Quem são os principais atletas da modalidade atualmente?

No Brasil, há grandes nomes que têm se destacado desde o início da disputa dos torneios. No final de 2021, inclusive, os poderosos Daniel "Coringa" e Vassoura disputaram o título do Mundial de X1, vencido por Coringa no Shoot Out.

Além de Coringa e Vassoura, Edney Lima, Mané e Cinho são grandes nomes para a atual e futura modalidade defendendo a Amarelinha. Naoufal Boumina, francês de pai belga e mãe marroquina, escolheu defender Marrocos em 2022, com ótima técnica e habilidade. No site oficial de Mundial X1, o WorldX1, estão destacados também Marcelo Perez e Marcos Morales, do Chile, Sebastian Gimenez, da Argentina, e Edson Naval, da Angola.

Onde assistir aos jogos de Futebol X1?

Com o crescimento da representatividade da modalidade, alguns torneios de Futebol X1 passaram a ser reproduzidos em televisão por assinatura, e o canal SporTV detém os direitos de transmitir os jogos do Mundial de X1 e do X1 Brasil, campeonato nacional. Além da TV, o canal do YouTube F7 TV também faz transmissões de partidas do esporte.