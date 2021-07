Futebol voltando para casa? Como o esporte foi criado na Inglaterra?

É difícil imaginar um mundo sem o esporte, tal sua natureza onipresente, mas o futebol como conhecemos é relativamente jovem na história da humanidade

O futebol é, sem dúvida, o esporte mais popular do mundo, e eventos como a Copa do Mundo, assistida por centenas de milhões de pessoas, são uma prova disso.

É um jogo altamente acessível, jogado em todo o planeta em ruas e jardins, tanto quanto em campos intocados, ocorrendo tanto em áreas internas como externas, bem como no plano virtual.

Dado que apenas uma bola e poucos jogadores são o necessários para o jogo, além de uma vaga ideia de um gol, não é surpresa que o esporte já tenha percorrido o mundo.

Os esportes com bola há muito são uma característica do jogo humano, e o futebol como o conhecemos hoje é um elemento vital para as sociedades em todo o mundo desde o século XIX.

Quem inventou o futebol e quando? Onde nasceu 'O Jogo Bonito'? A Goal dá uma olhada na história e nas origens do esporte.

Quem inventou o futebol e quando?



(Foto: Getty Images)

O futebol como o conhecemos hoje começou na Inglaterra, com o estabelecimento de regras pela Football Association em 1863.

Desde então, enquanto as regras do esporte evoluíram gradualmente (até o ponto em que o VAR agora é usado, por exemplo), o futebol manteve mais ou menos a mesma constituição geral e objetivos.

Vários jogos de futebol existiam antes desse ponto na Inglaterra e eram disputados nos gramados das escolas públicas, mas sem um conjunto padronizado de regras, os jogos eram bastante caóticos.

Vários códigos de regras diferentes existiam, como as regras de Cambridge e as regras de Sheffield, o que significava que muitas vezes havia desacordo e confusão entre os jogadores.

Embora nenhum indivíduo possa, de forma realista, reivindicar ser o "inventor" do futebol, Ebenezer Morley é conhecido como o "pai" da Football Association na Inglaterra.

Mesmo que Morley não estivesse em um colégio público, ele foi o fundador do Barnes Football Club, e foi sua carta ao jornal Bell's Life que motivou o encontro histórico que estabeleceu as novas regras.

Essa reunião, que aconteceu em 26 de outubro de 1863 na Freemasons' Tavern, na Great Queen Street, em Londres, envolveu representantes de 12 clubes e o jogo de futebol logo foi codificado.

Hoje em dia, o futebol é presidido globalmente pela FIFA, que foi criada em 1904 (41 anos após a FA).

O IFAB (International Football Association Board) é o chamado 'guardião' das regras do jogo e é administrado pela FIFA, bem como pelas quatro associações britânicas (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte).

Quais foram as primeiras formas de futebol?



(Foto: Getty Images)

Enquanto aqueles associados ao futebol na Inglaterra se orgulham do fato de poderem ser considerados "inventores" do futebol moderno, outras formas foram registradas em outros lugares - e muito antes.

Na verdade, entende-se que a forma mais antiga de futebol era o 'cuju', que era jogado na China durante a dinastia Han de 206 aC a 220 dC.

'Cuju' se traduz literalmente como 'chutar a bola' e o objetivo do jogo era chutar a bola para a rede. Como as formas posteriores do jogo na Inglaterra, cuju proibiu o uso das mãos.

Também na Grécia antiga existia um jogo semelhante ao futebol, denominado "episkyros".

O nome do jogo significa 'bola comum' e envolveu duas equipes de jogadores (com números comparáveis ​​ao futebol) com uma bola. Notavelmente, porém, os jogadores foram autorizados a usar suas mãos.

Mais artigos abaixo

'Episkyros' era frequentemente de natureza violenta e acredita-se que esteja relacionado de alguma forma ao antigo jogo romano 'harpastum', que significa 'levado embora'.

Portanto, podemos ver que muitos jogos de futebol diferentes surgiram em todo o mundo e mudaram com o tempo.

Felizmente para os fãs de hoje, porém, a FA e a FIFA decidiram estabelecer um novo padrão, que pudesse ser apreciado por todo mundo. O resto é história.