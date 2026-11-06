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A comunidade do futebol espanhol deu uma demonstração de solidariedade após a morte trágica do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife. Uma campanha de financiamento coletivo lançada para apoiar a família do jogador de 30 anos já arrecadou mais de 100 mil euros em doações.

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Astros lideram campanha de arrecadação

Após a notícia devastadora da morte de de Miguel, ocorrida no início desta semana em Santa Cruz de Tenerife, o mundo do futebol se mobilizou rapidamente para oferecer apoio financeiro. Uma campanha no GoFundMe, criada pelo atacante do Hercules CF e ex-companheiro de de Miguel no Tenerife, Fran Sol, registrou um aumento expressivo nas contribuições. Apesar da meta inicial modesta de € 5.000, a arrecadação ultrapassou esse valor em menos de 48 horas e chegou a uma quantia de seis dígitos graças à generosidade de profissionais de destaque e torcedores anônimos.

Jogadores de destaque da La Liga e da Segunda Divisão fizeram contribuições pessoais significativas. O defensor do Tottenham Hotspur Pedro Porro doou € 3.500, enquanto o goleiro da Real Sociedad Alex Remiro contribuiu com € 3.000. Outros nomes de destaque na campanha incluem Borja Iglesias, que doou € 2.500, e os jogadores da seleção espanhola Alvaro Morata e Álex Baena, que doaram € 1.000 cada.

A campanha também recebeu apoio de Marc Bartra, Diego Llorente, Carles Aleñá e Álvaro Fidalgo, o que evidencia o profundo impacto da morte de de Miguel no futebol espanhol, segundo o El Mundo.

Apoio institucional e iniciativas dos clubes

Getty Images

Além das doações dos jogadores, dirigentes de vários clubes também fizeram contribuições pessoais substanciais à campanha. O presidente do Cádiz CF, Christian Septien, doou € 15.000, uma das maiores contribuições individuais ao fundo. Já o presidente do AD Ceuta, Luhay Hamido, acrescentou € 3.500 ao total.

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As iniciativas dos clubes devem continuar ao longo da temporada. O Burgos CF anunciou que doará toda a arrecadação com ingressos de sua partida em casa contra o Tenerife, em março de 2027. O Almería tomou medida semelhante, com o presidente Mohammed Al Khereiji confirmando que toda a receita com a venda de ingressos para o próximo jogo em casa contra a equipe de Tenerife será destinada à campanha. Esses compromissos de longo prazo garantem que a memória do atacante continue em destaque na liga nos próximos meses, oferecendo apoio contínuo a seus entes queridos.

Próximas partidas GRA Segunda Division 15:00 TEN

Homenagens a de Miguel em toda a Espanha

Homenagens estão previstas em todos os níveis do futebol espanhol neste fim de semana para honrar a memória do atacante. La Liga, RFEF e Liga F organizaram uma homenagem conjunta: os jogadores entrarão em campo com camisas que exibem o número nove e a mensagem “Sempre em nossa memória”. A arbitragem também conduzirá um minuto de silêncio antes do início das partidas, que serão brevemente interrompidas aos nove minutos para que torcedores e jogadores tenham um momento de reflexão dedicado ao atacante que vestiu aquela camisa com orgulho.

Rivais regionais também deixaram suas diferenças de lado para prestar homenagem. O UD Las Palmas usará seu terceiro uniforme, azul e branco, neste domingo, em referência às cores tradicionais do Tenerife, enquanto seu adversário, o Eldense, vestirá preto em sinal de luto. O próprio Tenerife realizará uma homenagem especial no estádio Heliodoro Rodríguez Lopez, onde representantes do Las Palmas e de outras entidades do futebol espanhol se juntarão aos torcedores para uma última despedida.