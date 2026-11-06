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Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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Futebol se une diante da tragédia! Craques espanhóis arrecadaram mais de 100 mil euros para a família de Jesús de Miguel, atacante do Tenerife que morreu

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A comunidade do futebol espanhol deu uma demonstração de solidariedade após a morte trágica do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife. Uma campanha de financiamento coletivo lançada para apoiar a família do jogador de 30 anos já arrecadou mais de 100 mil euros em doações.

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Astros lideram campanha de arrecadação

Após a notícia devastadora da morte de de Miguel, ocorrida no início desta semana em Santa Cruz de Tenerife, o mundo do futebol se mobilizou rapidamente para oferecer apoio financeiro. Uma campanha no GoFundMe, criada pelo atacante do Hercules CF e ex-companheiro de de Miguel no Tenerife, Fran Sol, registrou um aumento expressivo nas contribuições. Apesar da meta inicial modesta de € 5.000, a arrecadação ultrapassou esse valor em menos de 48 horas e chegou a uma quantia de seis dígitos graças à generosidade de profissionais de destaque e torcedores anônimos.

Jogadores de destaque da La Liga e da Segunda Divisão fizeram contribuições pessoais significativas. O defensor do Tottenham Hotspur Pedro Porro doou € 3.500, enquanto o goleiro da Real Sociedad Alex Remiro contribuiu com € 3.000. Outros nomes de destaque na campanha incluem Borja Iglesias, que doou € 2.500, e os jogadores da seleção espanhola Alvaro Morata e Álex Baena, que doaram € 1.000 cada.

A campanha também recebeu apoio de Marc Bartra, Diego Llorente, Carles Aleñá e Álvaro Fidalgo, o que evidencia o profundo impacto da morte de de Miguel no futebol espanhol, segundo o El Mundo.

Apoio institucional e iniciativas dos clubes

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Além das doações dos jogadores, dirigentes de vários clubes também fizeram contribuições pessoais substanciais à campanha. O presidente do Cádiz CF, Christian Septien, doou € 15.000, uma das maiores contribuições individuais ao fundo. Já o presidente do AD Ceuta, Luhay Hamido, acrescentou € 3.500 ao total.

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As iniciativas dos clubes devem continuar ao longo da temporada. O Burgos CF anunciou que doará toda a arrecadação com ingressos de sua partida em casa contra o Tenerife, em março de 2027. O Almería tomou medida semelhante, com o presidente Mohammed Al Khereiji confirmando que toda a receita com a venda de ingressos para o próximo jogo em casa contra a equipe de Tenerife será destinada à campanha. Esses compromissos de longo prazo garantem que a memória do atacante continue em destaque na liga nos próximos meses, oferecendo apoio contínuo a seus entes queridos.

Próximas partidas
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Segunda Division

07 de nov. de 2026

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Homenagens a de Miguel em toda a Espanha

Homenagens estão previstas em todos os níveis do futebol espanhol neste fim de semana para honrar a memória do atacante. La Liga, RFEF e Liga F organizaram uma homenagem conjunta: os jogadores entrarão em campo com camisas que exibem o número nove e a mensagem “Sempre em nossa memória”. A arbitragem também conduzirá um minuto de silêncio antes do início das partidas, que serão brevemente interrompidas aos nove minutos para que torcedores e jogadores tenham um momento de reflexão dedicado ao atacante que vestiu aquela camisa com orgulho.

Rivais regionais também deixaram suas diferenças de lado para prestar homenagem. O UD Las Palmas usará seu terceiro uniforme, azul e branco, neste domingo, em referência às cores tradicionais do Tenerife, enquanto seu adversário, o Eldense, vestirá preto em sinal de luto. O próprio Tenerife realizará uma homenagem especial no estádio Heliodoro Rodríguez Lopez, onde representantes do Las Palmas e de outras entidades do futebol espanhol se juntarão aos torcedores para uma última despedida.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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