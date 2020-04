Dá para ter rebaixamento se as ligas não voltarem? Ameaçados já reclamam na Inglaterra

Brighton se uniu ao Aston Villa e West Ham na defesa de que nenhuma equipe caia caso a Premier League não termine em campo

O aumentou a lista de clubes que defendem que não haja rebaixamento na atual edição da Premier League caso a temporada não possa ser concluída em virtude da pandemia do novo coronavírus.

"Não acho possível que um time que não disputou todas as partidas caia baseado em aproveitamento. Você também não levaria em consideração a força dos adversários que cada um enfrentou", disse Tony Bloom, proprietário do clube.

"Você pode definir o campeão, e é óbvio que o merece, e você pode usar um critério para a qualificação aos torneios europeus, mas não vejo como alguém possa votar a favor que as equipes sejam rebaixadas", completou.

A nove rodadas do fim, a briga contra a degola da Premier League estava emocionante antes da paralisação do futebol. (21 pontos), (25 e um jogo a menos) e Bournemouth (27) integram a zona do rebaixamento, enquanto e (27) e Brighton (29) estão bem ameaçados.

Em março, outras duas equipes já haviam defendido publicamente que ninguém caísse se o campeonato não for retomado. "O mais razoável é que não tenha rebaixamento. Há uma certa unanimidade nisso. A discussão é sobre a classificação a competições europeias, se seria como está ou tomando a temporada anterior também como referência", opinou Jesus García, diretor esportivo do Aston Villa.

Já Karren Brady, vice-presidente do West Ham, defendeu que a temporada fosse anulada. Na visão dela, nem o Liverpool, com 25 pontos de vantagem para o segundo colocado neste momento, mereceria ser apontado como campeão - o que enfureceu torcedores dos Reds.

“E se a liga não puder ser terminada? Como os jogos da Premier League e das outras divisões são afetados, a única coisa justa e razoável a fazer é declarar a temporada inteira nula e sem efeito. Quem sabe quem teria caído ou subido na tabela se os jogos não forem todos disputados até o final?", questionou.

A Premier League foi suspensa no dia 13 de março. Na última sexta-feira, os clubes se reuniram em videoconferência e reforçaram que a ideia é encerrar o campeonato em campo, com todos os jogos restantes ocorrendo. Ainda só não se sabe quando.