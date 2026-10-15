Futebol ofensivo em sua melhor forma: como a segunda rodada entrou na história da Liga dos Campeões?

A Liga dos Campeões viveu uma noite extremamente emocionante nesta quarta-feira, com a realização de nove partidas pela segunda rodada da fase de liga.

Segundo o site "Foot Mercato", com 46 gols marcados em nove jogos, a segunda rodada estabeleceu um novo recorde na história da competição, superando por três gols a marca anterior, registrada em outubro de 2025.

Nenhuma partida terminou em empate sem gols, o que agradou aos apaixonados pelo futebol ofensivo.

O total de gols marcados na segunda rodada, na terça e na quarta-feira, chegou a 78, um recorde para essa fase da competição.

Entre os jogos mais emocionantes, o Liverpool venceu o LASK por 6 a 3, enquanto o Aston Villa atropelou o Fenerbahçe por 6 a 0.

O Real Madrid também deixou uma forte impressão ao virar uma desvantagem de 3 a 1 diante da Roma e vencer por 4 a 3, enquanto o Paris Saint-Germain superou o Manchester City por 4 a 2 em uma partida movimentada e cheia de alternâncias.

Com seis dos nove jogos de ontem registrando pelo menos cinco gols, essa noite europeia confirmou o caráter excepcional desta edição.