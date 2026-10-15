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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Futebol ofensivo em sua melhor forma: como a segunda rodada entrou na história da Liga dos Campeões?

Roma x Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga dos Campeões
LASK x Liverpool
LASK
Liverpool
Aston Villa x Fenerbahçe
Aston Villa
Fenerbahçe
Manchester City x PSG
Manchester City
PSG
Itália
Espanha
Áustria
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Turquia
França

Emoção intensa nos gramados da Europa

  A Liga dos Campeões viveu uma noite extremamente emocionante nesta quarta-feira, com a realização de nove partidas pela segunda rodada da fase de liga.

Segundo o site "Foot Mercato", com 46 gols marcados em nove jogos, a segunda rodada estabeleceu um novo recorde na história da competição, superando por três gols a marca anterior, registrada em outubro de 2025.

 Nenhuma partida terminou em empate sem gols, o que agradou aos apaixonados pelo futebol ofensivo.

 O total de gols marcados na segunda rodada, na terça e na quarta-feira, chegou a 78, um recorde para essa fase da competição.

Entre os jogos mais emocionantes, o Liverpool venceu o LASK por 6 a 3, enquanto o Aston Villa atropelou o Fenerbahçe por 6 a 0.

O Real Madrid também deixou uma forte impressão ao virar uma desvantagem de 3 a 1 diante da Roma e vencer por 4 a 3, enquanto o Paris Saint-Germain superou o Manchester City por 4 a 2 em uma partida movimentada e cheia de alternâncias.

 Com seis dos nove jogos de ontem registrando pelo menos cinco gols, essa noite europeia confirmou o caráter excepcional desta edição.

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