Futebol no 'drive-in': time tem grande sacada para quando crise do Covid-19 terminar

Um time dinamarquês pretende ter seus torcedores por perto, mesmo com os jogos de portões fechados

Os líderes da Superliga Dinamarquesa divulgaram nesta sexta-feira (17) um plano que vai permitir que até 10 mil torcedores estejam presentes em jogos com os portões fechados, medida tomada por conta da pandemia de coronavírus Covis-19.

Com a liga suspensa indefinidamente, a certeza é de que pelo menos até agosto os torcedores não vão poder acompanhar aos jogos nas arquibancadas dos estádios. Pensando em uma maneira de ter sua torcida perto mesmo com a proibição o Midtjylland está planejando uma espécie de drive-in.

A ideia do clube é que cerca de 2 mil carros possam estacionar em torno do estádio para acompanhar as partidas do atual primeiro colocado do campeonato o mais de perto possível e na segurança de seus veículos. "Temos um objetivo claro de criar a melhor experiência no estádio e o coronavírus não muda isso, apenas fornece outras condições prévias", disse Preben Rokkjaer, diretor de marketing do time.

Mais times

Vi har godt nyt til jer 🙌



De tomme tribuner skal ikke adskille os, når Superligaen og vores jagt på guldet genoptages



🚘📺 https://t.co/C2I0XsPq8n pic.twitter.com/rrR5mHzx3T — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 17, 2020

O projeto está sendo planejado junto à polícia local para ser o mais seguro possível. O time deve montar telões na área do estacionamento da MCH Arena, além de estabelecer uma parceria com uma rádio local para que os torcedores possam ouvir à narração e aos comentários ao vivo ao longo do jogo. "Infelizmente teremos que jogar a Superliga sem a nossa torcida, mas estamos trabalhando duro para criar a melhor experiência possível", dizia parte do comunicado.

Mais artigos abaixo

O clube reforçou, ainda, que maiores detalhes do plano serão divulgados quando o campeonato retornar. "O futebol de Drive-in vai dar um longo caminho para devolver algo à região e aos nossos muitos fãs fiéis", falou Rokkjaer.

Esta não é a primeira vez que o grande clube dinamarquês aposta na inovação. Uma ideia tida em alguns anos atrás, com a criação de um novo cargo dentro do time, que fez com que o aproveitamento fosse maior, Thomas Gronnemark, o "throw-in coach" do Midtjylland, fosse contratado para trabalhar com Juergen Klopp no .

Quando a Superliga Dinamarquesa foi interrompida, em 10 de março, o Midtjylland era o primeiro colocado, com 12 pontos de vantagem em relação ao FC Copenhagen.