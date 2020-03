Futebol italiano contra o coronavírus: jogos a portões fechados ou suspensão da Serie A

Giuseppe Conte, primeiro ministro da Itália, revela que partidas de futebol no país terão que acontecer sem torcida ou serão adiadas

O Coronavírus Covid-19 continua impactando o mundo, e como não podia ser diferente, os efeitos dessa epidemia cada vez mais atingem o futebol. A Eurocopa de 2020, por exemplo, pode ser adiada e 12 países sedes estão em alerta sobre os casos. É verdade que a Liga dos Campeões também pode ser afetada, mas com certeza a Itália é o país mais atingido pela doença.

A partida entre e pela semifinal da Copa da , que aconteceria nesta quarta-feira (04), foi adiada, assim como o clássico entre a equipe de Cristiano Ronaldo e a Inter, que seria disputado no último domingo (29), e diversas outras partidas da Serie A.

Nesta terça-feira (03), inclusive, foi determinada a suspensão de eventos públicos na Itália pelos próximos trinta dias. A medida é severa, mas considerada necessária pelos especialistas, dada a evolução da epidemia no país e em todo o mundo. Assim, ou a liga italiana faz as partidas com portões fechados, ou terá de suspender os jogos pelo próximo mês.

“Nossa atenção é maior agora, não podemos tomar decisões precipitadas. A infecção pode se espalhar e, no momento, não sabemos até onde pode chegar. Futebol? A liga vai escolher se deve jogar com portões fechado ou se adia as partidas”, disse Giuseppe Conte, primeiro ministro do país, em reunião realizada nesta terça-feira, conforme relatado pelo Sky Sport.

Enquanto a decisão não acontece, a partida entre Inter e , marcada para acontecer amanhã à noite, segue sem a confirmação se irá acontecer sem a presença de torcedores ou se será adiada.

Cabe destacar que o medo do coronavírus não é só na Itália. Recentemente, o Newcastle, da Inglaterra, proibiu algumas práticas de jogadores e funcionários para evitar a transmissão da doença, Pep Guardiola, treinador do Manchester City, também falou sobre o tema em entrevista coletiva e, na , Real Madrid e Barcelona fizeram uma ação em conjunto contra o preconceito com pessoas afetadas pelo vírus.