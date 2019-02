"Futebol ganha muito com mais um Real Madrid x Barcelona", diz Butragueño

Ex-jogador do Real, Butragueño já disputou diversos clássicos contra o Barça e garantiu: "nunca há um favorito nestes jogos"

Diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, Emilio Butragueño elogiou o sorteio das semifinais da Copa do Rei, no qual os Blancos encaram o rival Barcelona nos dias 06 e 27 de fevereiro. Durante a zona mista, o dirigente comentou sobre o embate.

"Será um futebol muito atraente no geral, vamos nos esforçar para estar aqui em 25 de Maio", disse Butragueño se referindo a data do sorteio da final.

O dirigente ainda avaliou a qualidade técnica do Barça, mas destacou confiar no elenco Merengue nas semifinais.



​(Foto: Getty Images)

“O Barça é muito perigoso e com muitos recursos, mas temos que confiar em nossos jogadores. Será muito intenso e vamos ter que fazer dois jogos magníficos para se classificar, mas eles também terão que estar no seu melhor nível, o que beneficiará o futebol”.

O lendário ex-jogador do Real aproveitou para comentar sobre o momento de Karim Benzema, um dos principais atletas da equipe comandada por Santiago Solari: “Ele está em um ótimo momento e devemos aproveitar isso. Ele é um jogador com grande talento e é bom vê-lo jogar".