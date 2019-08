"Futebol é igual, para homens e mulheres", diz árbitra da Supercopa da UEFA

Stephanie Frappart irá apitar Liverpool x Chelsea nesta quarta (14), a primeira mulher no comando de uma decisão masculina

A UEFA anunciou recentemente que Stéphanie Frappart será a árbitra da Supercopa da Europa entre Liverpool e Chelsea, no estádio do , em Istambul, na . Frappart será a primeira mulher a apitar uma final continental masculina na Europa. Apesar do feito, a juíza afirmou não sentir pressão ao ser questionada sobre a oportunidade.

Segundo Frappart, que apitou a final da feminina de 2019, “o futebol é igual, seja com homens ou com mulheres” (veja no vídeo abaixo).

Em coletiva de imprensa, técnico do , Jurgen Klopp disse estar “feliz” de fazer parte de um momento descrito por ele como “histórico.

Durante a partida, a árbitra contará com a companhia das assistentes Manuela Nicoloisi e Michelle O'Neal. O clássico inglês ainda contará com um homem na equipe de arbitragem: o turco Cüneyt Çakır, será o quarto árbitro do jogo.