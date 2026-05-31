Falta pouco para que a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá finalmente comece. Se a seleção holandesa quiser conquistar o título mundial, primeiro terá de superar um grupo com Japão, Tunísia e Suécia. Neste artigo, você vai saber tudo sobre este último país na véspera do confronto entre a Oranje e a Suécia, no dia 20 de junho, em Houston.

Na preparação para o torneio, a equipe do técnico Ronald Koeman enfrenta os também participantes da Copa do Mundo, Argélia e Uzbequistão. Em seguida, a Oranje joga a primeira partida da fase de grupos contra o Japão, no dia 14 de junho. No segundo jogo, a Holanda enfrenta a Suécia do técnico Graham Potter. Mas o que se pode esperar da seleção sueca? Primeiro, vamos dar uma olhada na história.

A seleção holandesa já enfrentou o país escandinavo 25 vezes. Nos confrontos diretos, a seleção holandesa apresenta estatísticas superiores, e isso não parece prestes a mudar. Das 25 partidas, a Holanda venceu onze vezes, perdeu oito vezes e seis vezes o jogo terminou empatado.

Os dois confrontos mais recentes ocorreram durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A Oranje empatou em 1 a 1 no primeiro jogo contra a Suécia. Naquela partida, Bas Dost parecia ter marcado o gol da vitória de cabeça pouco antes do fim, mas seu gol foi anulado de forma controversa por empurrão. No último jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo, que também foi a última partida de Arjen Robben pela seleção holandesa, a equipe precisava vencer a Suécia por uma grande diferença para manter as chances de chegar à fase final na Rússia. Dois gols de Robben não foram suficientes e a Suécia acabou se classificando para a Copa do Mundo nas repescagens, às custas da Itália.

Qualificação surpreendente

Chega de história, todos os olhos voltados para a próxima Copa do Mundo. Se olharmos para o caminho da Suécia rumo ao torneio, é bastante notável que a equipe de Potter tenha conseguido se classificar para a fase final.

Num grupo de qualificação com a Suíça, Kosovo e Eslovênia, o Blågult, apelido da seleção sueca, terminou sem chances na última posição. Sem nenhuma vitória e com apenas dois pontos, parecia que a Suécia perderia a Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. Mas, como o desempenho na Liga das Nações foi bom (campeã do grupo C1), os suecos puderam participar das repescagens para a Copa do Mundo.

Nessas repescagens, a Suécia venceu a Ucrânia por 1 a 3 na semifinal, e depois também derrotou a Polônia na final. Em uma partida espetacular, o atacante do Arsenal, Viktor Gyökeres, tornou-se o grande herói da Suécia. Com seu gol da vitória nos minutos finais, ele garantiu que o Blågult pudesse finalmente garantir sua vaga na Copa do Mundo.

Baixas expectativas

Um caminho especial para a Copa do Mundo, portanto, para a Suécia. A dramática série de eliminatórias faz com que as expectativas não sejam muito altas. Embora a confiança esteja bastante elevada após o confronto decisivo contra a Polônia, os torcedores suecos esperam pouco neste verão. E, segundo Frida Fagerlund, jornalista do Sportbladet e da Viaplay da Suécia, isso pode acabar sendo bom para os jogadores de Potter.

“O simples fato de estarem participando da Copa do Mundo já é um bônus. Ninguém esperava que isso acontecesse. As pessoas já tinham esquecido a conquista do grupo na Liga das Nações e o fato de que eles ainda tinham uma chance. Isso provavelmente é muito bom para eles, pois as expectativas serão muito baixas. As pessoas já estão felizes por poderem assistir a alguns jogos da Copa do Mundo. Se eles se saírem bem, será ótimo, mas não têm essa pressão sobre os ombros. E acho que isso é algo positivo”, afirma Fagerlund.

O jornalista sueco chega a fazer uma comparação com 1992. Naquela época, a Dinamarca não conseguiu se classificar para o Euro daquele ano, mas, dez dias antes do torneio, de repente pôde participar devido à exclusão da Iugoslávia. No fim das contas, os dinamarqueses venceram o torneio de forma totalmente inesperada. “É um pouco como a Dinamarca naquela época. Não estou dizendo que a Suécia vai ganhar a Copa do Mundo, mas eles têm potencial para se sair bem porque não há pressão de verdade.”

Seleção

É hora de dar uma olhada na seleção da Suécia. O técnico Potter foi o primeiro a anunciar seus 26 jogadores para a Copa do Mundo. No entanto, o anúncio não deixou todos na Suécia satisfeitos. O ex-atacante do Feyenoord, John Guidetti, discordou de certas escolhas e chamou a seleção de Potter de “covarde” em entrevista à TV4.

“Não consigo entender. Estou furioso! Você excluiu todos os jogadores com personalidade. É sua função, como técnico da seleção, garantir que os melhores jogadores sejam escolhidos”, disse o ex-jogador da seleção sueca. A raiva de Guidetti parece decorrer principalmente da exclusão de jogadores como Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) e Roony Bardghji (FC Barcelona), como também observa Fagerlund.

“O pessoal na Suécia ficou surpreso ao ver que o Larsson não foi convocado. Ele jogou pouco sob o comando de Potter, mas é um jogador que as pessoas acreditam ter um futuro promissor pela frente. Ele simplesmente não se tornou titular, então Potter optou por outras opções no banco. Eles também ficaram surpresos com Bardghji, mas a Suécia vai jogar sem alas. Portanto, também nesse caso, Potter queria outros jogadores”, explica Fagerlund.

Depois, os jogadores que vão viajar para os Estados Unidos, México e Canadá. As estrelas conhecidas da seleção são, naturalmente, Viktor Gyökeres, que é basicamente o atacante titular do campeão inglês Arsenal, e Alexander Isak. Este último foi para o Liverpool no verão passado por 145 milhões. Nesta temporada, ele teve problemas de condicionamento físico por um bom tempo, mas não há dúvidas quanto às suas qualidades.

No entanto, segundo Fagerlund, Isak e Gyökeres não são os únicos jogadores que a seleção holandesa deve ter em vista no dia 20 de junho. “No meio-campo, temos Yasin Ayari, que fez uma temporada muito boa no Brighton. Mas também Lucas Bergvall, do Tottenham Hotspur, e na defesa Lindelöf tem muita experiência.” Além disso, o jornalista destaca as qualidades específicas de dois jogadores da Premier League. “Gabriel Gudmundsson teve uma boa temporada pelo Leeds United, então ele será importante como lateral-esquerdo. Se você o neutralizar, limita grande parte do jogo ofensivo. E embora Anthony Elanga tenha jogado pouco nesta temporada, ele é um jogador muito útil com sua profundidade atrás da defesa.”

No entanto, a seleção sueca também tem, naturalmente, seus pontos fracos. Enquanto a Holanda tem impulsos defensivos em abundância, é justamente nisso que a Blågult deixa a desejar. “É claro que há pontos fracos, e não dos menores. Temos poucos zagueiros centrais. Mas, no fim das contas, é uma excelente seleção, é assim que eu resumiria.”

Se os suecos quiserem ir além da fase de grupos neste verão, o primeiro jogo da chave contra a Tunísia será crucial. Em seguida, virão os confrontos contra as “grandes seleções”, Holanda e Japão. No país escandinavo, a Holanda é vista como a grande favorita para o confronto direto, afirma Fagerlund. “Sabemos que será uma partida muito difícil. Elas terão que manter a formação, não cometer erros e passar a bola para Gyökeres e Isak. Esperamos que elas consigam marcar um gol.”

Tático

Uma coisa está clara para a Oranje: a Suécia não veio para jogar um futebol bonito neste Mundial. A equipe de Potter mostrou nos dois últimos jogos (contra a Polônia e a Ucrânia) que joga com uma postura bastante defensiva. Os suecos apostam muito no contra-ataque e esperam se tornar perigosos com a qualidade individual.

Nos jogos da repescagem contra a Polônia e a Ucrânia, Potter jogou claramente num esquema 3-5-2. Três zagueiros centrais, dois laterais que cobrem as laterais, dois volantes, dois alas que atuam mais pelo meio e um atacante central. Do ponto de vista defensivo, os laterais são verdadeiros defensores, o que faz com que a equipe se posicione mais recuada em campo, em uma formação 5-2-3. Isso fica bem claro no exemplo abaixo.

Ziggo Sport

Formação defensiva da Suécia (de azul). Fonte: Ziggo Sport

Nestas partidas, Anthony Elanga e Benjamin Nygren foram escalados como alas recuados. Elanga pelo lado direito e Nygren pelo lado esquerdo. No exemplo acima, também fica imediatamente claro quais são as diferenças entre esses dois jogadores. Elanga é um jogador com vocação muito ofensiva que, como mencionado anteriormente, é uma força importante no contra-ataque da Suécia. Aqui fica bem claro que ele, ao contrário de Nygren, ainda se posiciona bem à frente no campo e deixa a desejar na defesa. Isso pode representar oportunidades para a seleção holandesa no dia 20 de junho.

Mesmo quando a Suécia é atraída para mais à frente no campo, surgem oportunidades para a Oranje. No exemplo abaixo, a Polônia não pressionou imediatamente e deixou um meio-campista recuar. Com isso, a formação da Suécia ficou posicionada mais ou menos na metade do seu próprio campo, criando muito espaço atrás da defesa. Com um bom passe longo para um jogador em profundidade, a defesa sueca foi ultrapassada, o que resultou em uma grande chance. Com a profundidade de jogadores como Cody Gakpo e Donyell Malen, esse pode ser um ponto fraco interessante.





Ziggo Sport

Suécia alta no campo. Fonte: Ziggo Sport.

Em seguida, a construção de jogo da Blågult. Quando a equipe inicia um ataque, os zagueiros centrais esquerdo e direito posicionam-se abertos em campo, com os laterais logo à frente. Um detalhe importante na construção de jogo é que o ponta recuado, neste caso Nygren, desce muito para atrair os defensores para mais à frente no campo.

Ziggo Sport

Primeira fase da construção de jogadas da Suécia. Fonte: Ziggo Sport

A Suécia costuma optar pelo passe longo na construção de jogadas. Ao fazer com que seus alas recuem na construção, Potter tenta criar espaço mais à frente no campo. O passe longo busca então o fisicamente forte Gyökeres, que deve segurar a bola e, a partir daí, a Suécia tenta continuar a jogada. Isso fica bem claro no exemplo abaixo. Gyökeres vence a disputa pela bola e passa para Elanga, que está bem avançado no campo. A equipe então se junta e chega bem à frente do campo adversário. No fim das contas, a construção de jogadas desse exemplo levou ao 0 a 1 contra a Ucrânia, gol marcado quinze segundos depois.

Ziggo Sport

Segunda fase da construção de jogadas da Suécia. Fonte: Ziggo Sport

Na última convocação para os jogos internacionais, a Suécia não pôde contar com o craque Alexander Isak. O craque atacante estava lesionado, o que levou Potter a optar por um único centroavante com Gyökeres. Durante a Copa do Mundo, ele terá, portanto, dois craques atacantes à disposição. Isso significa que a formação da Suécia ainda pode mudar, principalmente no aspecto ofensivo. É de se esperar, afinal, que Potter queira ver seus dois melhores jogadores em campo desde o início.

Conclusão

Não há dúvida de que a Holanda é a favorita contra a Suécia no dia 20 de junho. Mas podemos esperar uma equipe muito disciplinada e defensiva em Houston, que não deve ser subestimada de forma alguma. O contra-ataque, com as qualidades de Isak, Gyökeres, Ayari e Gudmundsson, combinado com a experiência de Lindelöf e a profundidade de Elanga, faz com que a seleção holandesa precise estar muito atenta. Além disso, os suecos poderão jogar sem pressão, sem grandes expectativas. Podemos começar a contagem regressiva para um confronto muito interessante.