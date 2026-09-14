No fim, deu tudo certo mais uma vez. Na 3ª rodada da Bundesliga, o FC Bayern de Munique tirou os primeiros pontos do recém-promovido SV Elversberg e, graças a uma melhora de desempenho após 65 minutos, quando o técnico Vincent Kompany colocou de uma vez só Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Luis Diaz e Jamal Musiala, ainda venceu por 2 a 1.

E como o SV Elversberg havia mostrado contra o FC Bayern um desempenho que mais uma vez só merecia respeito, e como naturalmente é mais fácil elogiar depois de uma vitória, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, disse: "Hoje jogamos contra um adversário corajoso e inteligente."

Elversberg mostrou "muita paixão, foi incômodo, mas digo isso como elogio". Em resumo: o adversário jogou exatamente "como não queríamos". As declarações de Kompany não tiveram nada de condescendente; ele parecia sinceramente impressionado e entusiasmado com esse treinador, esse time, esse clube e toda a região.

O que impressiona Vincent Kompany no SV Elversberg?

Ele mesmo já havia tentado certa vez preservar a identidade e o estilo de jogo da temporada do acesso após uma promoção à primeira divisão com um azarão. Mas com o FC Burnley acabou caindo diretamente de volta da Premier League. Ainda assim, Kompany também conseguiu dar o salto para o FC Bayern graças ao estilo de jogo corajoso, embora no fim malsucedido, de sua equipe.

Depois de três rodadas, claro, nenhum promovido garantiu a permanência, mas no momento nada indica que o SV Elversberg será rebaixado novamente apenas um ano após o acesso sensacional. Pelo contrário: a equipe joga como se quisesse ir para a competição europeia. Embora a reformulação no verão tenha sido considerável, o jogo de Elversberg parece muito bem encaixado.

É verdade que, contra o Bayern, os sarreenses tiveram menos posse de bola do que de costume. Também sua famosa pressão não foi sempre tão agressiva e corajosa como habitual. E, naturalmente, o técnico de Elversberg, Vincent Wagner, tinha razão em sua análise de que o Bayern ainda poderia ter aumentado o ritmo. Ainda assim, sua equipe resistiu bem e, com um pouco mais de sorte no jogo, poderia perfeitamente ter conseguido um empate.

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"Realmente nunca vivi isso": o que Kompany gosta em Elversberg

Por isso, esse jogo também foi difícil de comparar com o 0 a 0 dos muniquenses na semana anterior contra o FC Schalke 04. O Schalke, promovido assim como Elversberg, conquistou o ponto sobretudo se defendendo de forma muito consistente, e o Bayern também se desesperou com a falta de eficiência nas finalizações. Foi, com todo o respeito pela atuação compacta do Schalke em torno do excepcional goleiro Loris Karius, um jogo que talvez termine 0 a 0 em um de cada 100 casos.

A vitória por 2 a 1 dos muniquenses em Elversberg poderia até ter terminado em 4 a 1, mas também poderia ter acabado em 2 a 2, e ninguém realmente poderia reclamar depois. Acima de tudo, porém, foi uma partida marcada por certa classe, apesar de várias deficiências no jogo do recordista até a troca quádrupla. E, no fim, foi preciso o Bayern de Munique para vencer o SV Elversberg na Bundesliga. "Acho que eles ainda vão somar muitos pontos, inclusive contra grandes equipes nesta temporada", acrescentou Kompany.

O técnico de Elversberg, Wagner, provavelmente já ficaria feliz se sua equipe simplesmente somasse pontos suficientes, independentemente de contra quais adversários. Acima de tudo, porém, ele espera que seus jogadores não percam a coragem para e a crença em seu futebol, mesmo após uma possível sequência de derrotas. Ele descreveu assim a derrota para os muniquenses: "Nunca vou ficar feliz com uma derrota, mas nunca fiquei tão feliz por termos perdido dessa maneira."

Nos últimos anos, o SVE conquistou alguns simpatizantes com seu estilo de jogo corajoso, e desde domingo, no mais tardar, Kompany é um deles. Ainda mais porque outra coisa impressionou o técnico do Bayern na viagem ao Sarre.

"Fomos recebidos aqui de maneira muito calorosa. Dentro de campo foi uma batalha, mas fora dele tudo foi como o futebol deve ser em um sonho", disse Kompany, e explicou: "Fomos para o hotel e pensei que houvesse um festival aqui. Mas eram simplesmente torcedores que estavam nos esperando." Ele disse que "realmente nunca viveu isso". E isso quer dizer muito, afinal, há torcedores do Bayern em todos os lugares.

Para Kompany, de toda forma, está claro que Elversberg precisa permanecer na Bundesliga. "Desejo tudo de melhor a Elversberg", disse Kompany, também "para que possamos voltar aqui no ano que vem".