Futebol brasileiro: quem vai ser o treinador do seu time em 2020?

Internacional, Botafogo, Galo, Flu...a dança das cadeiras do futebol brasileiro deve ser animada: confira os nomes no mercado

A temporada de 2019 do futebol brasileiro está chegando ao fim, e assim, as equipes começam a focar mais em seu 2020. E é claro: a primeira coisa que o clube pensa (ou deveria ser a primeira) é no seu treinador para a temporada que vem. Internacional, Athletico-PR, , , ...não são poucas as equipes que provavelmente procurarão um novo técnico para 2020.

Com Tiago Nunes acertando sua ida ao Corinthians no começo de novembro, as movimentações no mercado já estão a todo vapor! Será que os clubes irão procurar treinadores estrangeiros, seguindo o sucesso de Jorge Jesus e Sampaoli? Ou irão apostar em medalhões como Cuca e Felipão?

Assim, a Goal resolveu preparar um guia do mercado de treinadores atual: quem está disponível no mercado? Quem pode procurar um novo técnico? Qual as situações das grandes equipes do . Confira:

Quais são os treinadores disponíveis no mercado?

Medalhões, alguns da “nova geração” que não deram certo, gringos com passagens pelo Brasil...a lista de técnicos no mercado é até variada, e os clubes que forem procurar um novo treinador tem várias opções.

Fábio Carille talvez seja o grande nome: apesar do final ruim, o ex-treinador do Corinthians teve uma grande passagem pelo Timão, sendo tricampeão paulista, campeão brasileiro em 2017 e considerado “o rei dos clássicos”.

Contra Carille, conta o fato de que à partir do sucesso de nomes como Jorge Jesus e Tiago Nunes, a nova onda do mercado seja a de técnicos mais ofensivos. Porém, o paulista ainda é jovem e pode evoluir na carreira. Mesmo caso de Odair Hellmann no , outro técnico da “nova geração”, defensivo, que teve sucesso no clube, mas estagnou e hoje está livre no mercado.

Pensando nos medalhões, encontramos outros vencedores recentes do Brasileirão: Cuca e Felipão tiveram passagens boas pelo , ainda que com um elenco superior ao dos demais, em várias ocasiões. Cuca também teve bons momentos em vários dos clubes que procuram treinador, como o Fluminense e o Atlético-MG, e pode pintar em uma dessas equipes.

É claro, vários gringos já são especulados em equipes brasileiras: Sebástian Beccacece, ex-Defensa y Justicia, pode estar perto do -PR, Ariel Holán, ex-Independiente, vira e mexe é desejo de alguma torcida, e Eduardo Coudet, atualmente no Racing, tem um flerte antigo com o Internacional. Outros nomes como Diego Aguirre e Juan Carlos Osorio também são interessantes por terem experiência aqui no Brasil.

Para clubes de menor orçamento, existem outras apostas: Thiago Larghi fez bom trabalho no Atlético-MG em 2018 e está parado desde então, Rogério Ceni não garantiu que ficará no para 2020, Eduardo Barroca pode não continuar no Atlético-GO se não conseguir o acesso para a Série A, Zé Ricardo encerrará seu contrato com o Internacional, Fernando Diniz balança no , Marcelo Oliveira e Dorival Júnior podem sair de suas “pausas”, Enderson Moreira fez trabalho interessante no Ceará no começo do ano…

Qual a situação do treinador do meu time?

Quem é o técnico do Athletico para 2020?

Treinador atual: Eduardo Maciel (interino)

O procura um novo treinador: após Tiago Nunes, maior técnico da história do clube, se desligar para ir treinar o Corinthians, o Furacão começa uma nova fase em seu planejamento.

Alguns dos nomes especulados são Sebástian Beccacece, ex-Defensa y Justicia e Independiente, e Paulo Pezzolano, treinador em ascensão no Liverpool-URU. Ou seja: para essa nova etapa no planejamento de longo prazo do Athletico, o clube deve procurar um estrangeiro, com características ofensivas e que gosta de trabalhar com jovens, priorizando o desenvolvimentos de jogadores oriundos das categorias de base.

Quem é o técnico do Atlético-MG para 2020?

Treinador atual: Vágner Mancini

Time treinado por Vagner Mancini é isso aí que assistimos. Não tem evolução. Não vai entregar mais que isso. É se segurar na séries A, aguardar a temporada acabar e recomeçar com outro comandante em 2020. Que tenham bons critérios pra trazer um TREINADOR de verdade. — Heverton Guimarães (@hevertonfutebol) November 28, 2019

Após o desligamento de Rodrigo Santana, no começo de outubro, o surpreendeu e contratou Vágner Mancini como seu novo treinador. Menos de dois meses depois, o desempenho do Atlético é pior com Mancini do que era com seu antecessor, e o clube mineiro já admite estar procurando um outro nome para 2020.

O principal alvo para a temporada que vem, segundo Juca Kfouri, é Fábio Carille. O jornalista cravou que o ex-treinador do será o próximo comandante do Galo, assumindo no começo de 2020. Outro nome que vem sendo pedido pela torcida é Ariel Holán, mas cabe ressaltar que o argentino tem um estilo completamente diferente de Carille, e viria com um investimento grande, maior do que o Atlético vem realizando nos últimos anos.

Qual a situação do Botafogo?

Treinador atual: Alberto Valentim

Após a vitória diante da , nesta última quarta-feira, o Botafogo está mais calmo para 2020, a seis pontos da zona da degola. Mesmo assim, o trabalho de Alberto Valentim no comando do clube é extremamente questionado, e o treinador não deve ficar para a próxima temporada, mesmo com o final de ano mais tranquilo.

Antes de pensar em nomes ou no planejamento do ano que vem, o tem situações internas para discutir: a equipe deverá tentar aprovar o projeto Botafogo S/A, que transformaria o Glorioso em clube-empresa, caso essa modalidade seja aprovada no senado. Assim, as mudanças no time serão maiores do que apenas treinador: toda a estrutura pode mudar.

Quem é o técnico do Corinthians para 2020?

Treinador atual: Dyego Coelho (interino)

O Corinthians já está pensando no ano que vem: Tiago Nunes será o treinador da equipe em 2020, e com ele, todo o planejamento será mudado. Muito mais ofensivo, Nunes traz uma mentalidade diferente daquela vigente no nos últimos anos.

Assim, o Corinthians hoje não pensa em futuro técnico, e sim, em como Tiago Nunes irá reforçar o elenco. Confira aqui uma análise de como o Corinthians deve proceder no mercado de transferências para 2020.

Quem é o técnico do para 2020?

Treinador atual: Abel Braga

Mergulhado em dívidas e no fim de um ciclo vencedor, o Cruzeiro é outro que clube que vê a manutenção de seu treinador estar muito aliada a uma possível permanência da equipe mineira na Série A. Abel Braga foi contratado para dar um último gás e tentar salvar a Raposa do rebaixamento: caso ele não consiga, não deve ficar.

Mesmo se o Cruzeiro se manter, Abel pode sair: a terá um orçamento muito mais enxuto para 2020 e pode enxugar o elenco. Assim, um treinador mais barato e que utilize mais a base pode ser o nome correto para esses anos que parecem que serão de vacas-magras.

Quem é o técnico do para 2020?

Treinador atual: Jorge Jesus

Era nítido o tom pré-negociação de Jesus na coletiva. Vai conversar com os dirigentes depois do torneio da Fifa, em Doha, e obviamente fará suas reivindicações. Sair? Não acredito, exceto se aparecer uma bela proposta, o que até o o momento não parece existir. — Mauro Cezar (@maurocezar) November 28, 2019

É claro que, pro Flamengo, renovar com Jorge Jesus é prioridade absoluta. O português tem o maior aproveitamento da história do Brasileirão pelo clube e foi um dos protagonistas da campanha que levou o tão sonhado bi da Libertadores para o Fla. Assim, a equipe carioca e o técnico obviamente sentarão para conversar sobre uma eventual renovação de contrato.

A única ameaça a essa provável renovação de vínculo é uma possível proposta do exterior: se chegar algo irrecusável, o que não está completamente fora de cogitação, Jorge Jesus pode voltar para a Europa. Neste caso, o Flamengo contrataria um treinador do mesmo perfil: europeu, moderno e ofensivo.

Quem é o técnico do Fluminense para 2020?

Treinador atual: Marcão (interino?)

O Fluminense viveu um ano de altos e baixos com seus treinadores: começou o ano com o bom trabalho de Diniz, foi longe na Sul-Americana e na , e empolgava seus torcedores com grandes jogos no Brasileirão, ao passo que os resultados não chegavam. Assim, o atual técnico do São Paulo foi demitido, e desde então, o não conseguiu ter mais paz: Oswaldo chegou e já foi embora, e Marcão, interino e ídolo, não deve ficar para 2020.

Para o ano que vem, o Fluminense procura outro técnico: nomes como Cuca, outro ídolo da equipe, Eduardo Barroca, ex-Botafogo, e Ariel Holán, desejo da torcida, são alvos. Alguns torcedores até defendem o retorno de Fernando Diniz, caso ele não fique no São Paulo.

Quem é o técnico do para 2020?

Treinador atual: Renato Gaúcho

O Grêmio já tem treinador para 2020, se tudo correr bem: Renato Gaúcho é ídolo do clube e não deve sair. No entanto, o comandante da equipe gaúcha já afirmou que não ficará no cargo se o elenco do Imortal não for reforçado.

Ou seja: a não ser que uma proposta irrecusável apareça, Renato Gaúcho deve ficar no Grêmio para 2020, e o Imortal vai ao mercado à procura de reforços, que qualifiquem o grupo. Além disso, a equipe gaúcha deve dar mais oportunidades a alguns jovens promissores, em posições estratégicas do elenco.

Quem é o técnico do Inter para 2020?

Zé Ricardo está em seu 8º jogo no Inter. Tem 42,8% de aproveitamento até aqui.



✅ Se ganhar do , sobe para 50%.

🔶 Se empatar, baixa para 41,6%.

❌ Se perder, aproveitamento cai para 37,5%.



Odair Hellmann foi demitido com 53% no Brasileirão. — Cristiano Moré de Oliveira (@CrisOliveira89) November 27, 2019

Treinador atual: Zé Ricardo

Zé Ricardo não será o treinador do Internacional em 2020. Não só porque o seu contrato só vai até dezembro: o desempenho do só caiu desde que Odair Hellmann foi demitido, e o clube gaúcho vê sua vaga para a ameaçada, depois da derrota em casa para o Goiás, adversário direto na briga.

Assim, é muito provável que Eduardo Coudet, atualmente no Racing, seja o técnico do clube na próxima temporada: Coudet já declarou que não fica na em 2020 e muitas fontes afirmam que o Internacional e o treinador já estão acordados. Assim, o Colorado seguirá a tendência do mercado e deve assinar com mais um estrangeiro.

Quem é o técnico do Palmeiras para 2020?

Treinador atual: Mano Menezes

Mais de 32 mil pessoas já assinaram o abaixo-assinado contra Mano Menezes



Continuar com esse cara é ter certeza que no meio de 2020 teremos MAIS UMA VEZ troca de técnico — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) November 27, 2019

Sim, o desempenho do Palmeiras vem caindo vertiginosamente, e o clube já perdeu sua segunda colocação para o de Jorge Sampaoli. No entanto, Alexandre Mattos, diretor de futebol do Verdão, já garantiu que Mano Menezes será o técnico da equipe no começo da próxima temporada, para desespero da torcida, que criou um abaixo-assinado pedindo a saída de Mano.

Mesmo assim, Mano Menezes deve ficar: o que deve mudar no Palmeiras é o elenco, complacente e em fim de ciclo: o perfil do no mercado será remodelado, e o clube promete investir forte em reforços. Confira aqui uma análise de como o Palmeiras deve proceder no mercado de transferências para 2020.

Quem é o técnico do Santos para 2020?

Treinador atual: Jorge Sampaoli

A torcida santista também lançou uma campanha. No entanto, ela tem outro viés: fica, Sampaoli. Com desempenho fantástico no Alvinegro Praiano, o treinador enfrenta dificuldades financeiras, políticas e estruturais no comando do Santos, e ninguém sabe se o argentino ficará para 2020.

Se Sampaoli realmente deixar a Vila, será um dos nomes mais fortes no mercado, e clubes que hoje não procuram treinador, como o Palmeiras e o São Paulo, podem pensar duas vezes antes de continuarem com seus técnicos contestados. Nesse caso, o Santos pode procurar algum técnico do mesmo perfil ofensivo: Rogério Ceni é sonho antigo da diretoria e seu nome tem força nos bastidores.

Confira aqui uma análise de como o Santos deve proceder no mercado de transferências para 2020.

Quem é o técnico do São Paulo para 2020?

Treinador atual: Fernando Diniz

Leco, presidente do São Paulo, já confirmou que Fernando Diniz continuará sendo o treinador do clube para 2020. No entanto, o mandatário do Tricolor já prometeu e descumpriu isso em outras ocasiões. Na verdade, fontes internas da equipe paulista afirmam que a permanência de Diniz está muito ligada à classificação para a Copa Libertadores de forma direta. Se o São Paulo conseguir a vaga, ficará muito difícil para a direção demitir o treinador, já que ele claramente tem o apoio do elenco.

No caso apocalíptico do São Paulo não conseguir a tão sonhada vaga, um nome tem muita força com a diretoria (que também pode cair): Juan Carlos Osorio, ex-treinador da equipe, sonho da torcida já faz algum tempo. No entanto, com Leco e Raí no comando, nunca se sabe o que esperar, e todo o planejamento pode ser jogado pela janela em algum impulso.

Quem é o técnico do para 2020?

Treinador atual: Vanderlei Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo pode ter reabilitado sua carreira no : pela primeira vez em muito tempo, existe um fio de esperança no Cruzmaltino, e isso passa muito por Luxa. O veterano assumiu o comando da equipe no meio do ano, tirou ela da zona de rebaixamento e termina o ano jogando bem, longe da confusão e sem chances de cair para a segunda divisão.

Assim, o Vasco dá alguns passos positivos de que está tentando “arrumar a casinha”, montar elencos mais enxutos, diminuir a dívida e montar um projeto de longo prazo, dando espaço a promessas da base como Talles Magno e Marrony. Assim, conseguir renovar com Luxemburgo parece fundamental para a continuação desse planejamento. Se tudo correr bem, o veterano será o treinador do Vasco da Gama em 2020.

E a seleção? Tite fica?

A três anos da no Qatar, Tite balança no cargo de treinador da seleção brasileira. Com resultados fracos em amistosos e desempenho insuficiente, não está fora de cogitação que o gaúcho acabe sendo demitido. Nesse caso, o mercado seria radicalmente transformado.

Isso acontece porque dois dos treinadores mais especulados na seleção, Jorge Jesus e Renato Gaúcho, estão sólidos nos seus cargos. Uma proposta do Brasil poderia trazer um efeito dominó que abriria novas oportunidades dentro do mercado e colocaria Tite como uma sombra para vários técnicos.

