Futebol brasileiro está impulsionando a tecnologia e adota NFTs - Neste cenário, um novo projeto pode roubar a cena

Saiba como o futebol brasileiro adota NFTs.

O Brasil tem um histórico de paixão pelo futebol e por formar torcidas engajadas. Algumas iniciativas estão aproveitando todo esse amor para impulsionar os ativos digitais. Além de algumas criptomoedas próprias, os principais times do Brasil estão lançando NFTs em parceria com a empresa Sócios.com. E a iniciativa está dando muito certo, desde o lançamento das coleções até agora, mais de 75 mil itens colecionáveis já foram resgatados.

O Bahia, um dos maiores times do nordeste, é o clube com mais engajamento até o momento. Os torcedores do time aderiram em peso à campanha “proof of passion” ou prova de paixão em tradução livre. Ao todo, oito times estão participando da iniciativa, sendo todos clubes da Série A do Brasileirão. Ou seja, a Sócios.com está disponibilizando NFTs do Bahia, Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Vasco e São Paulo.

Outros dois times estão atualmente na disputa pelo maior engajamento. Flamengo e Palmeiras estão na disputa pelo maior número de NFTs vendidos. Isso indica que a adesão dos torcedores deve ser ainda maior, já que esses times têm uma grande torcida.

Os NFTs da campanha “proof of passion” podem render prêmios

Os NFTs inspirados em times e jogadores já são bastante aceitos no mercado há algum tempo. Mas a campanha quer incentivar ainda mais a procura pelos itens colecionáveis. Por isso, o engajamento dos torcedores deve ser também bastante rentável e com prêmios exclusivos. Os clubes buscaram separar itens bastante apreciados pelos torcedores, tudo para incentivar ainda mais a compra dos NFTs. São camisas autografadas pelos técnicos e jogadores, braçadeiras dos capitães dos times e muitos outros itens.

O objetivo dos idealizadores da campanha “ proof of passion ” é trazer uma experiência mais imersiva para os torcedores. A ideia é que haja conexão com a tecnologia, sem depender exclusivamente do clube, mas ainda assim, demonstrando engajamento com seu time. Além disso, a iniciativa busca chamar a atenção para o mercado de ativos digitais e também incentiva o patrocínio ao esporte. Isso porque, com o aumento da procura dos NFTs, mais empresas podem ver que patrocinar clubes brasileiros pode ser bastante rentável.

A própria empresa Sócios.com é uma das incentivadoras do esporte e também da tecnologia. Hoje, ela oferece NFTs baseados em times de futebol em mais de 160 países. O Brasil é um dos países com maior adesão e que mais utiliza a tecnologia blockchain. Ao todo, são mais de 450 mil brasileiros usando o aplicativo da empresa diariamente. Nela, os torcedores podem movimentar NFTs ou fan tokens, que são as criptomoedas nativas dos times.

O aumento da procura por NFTs pode impulsionar outros projetos promissores

O mercado de criptomoedas e demais ativos digitais está passando por uma fase de sentimento otimista. Passado o halving do BTC, os investidores estão voltando a comprar ativos. O halving é um evento que acontece a cada quatro anos e é bastante controverso. Isso porque, por mais que haja uma grande chance de que o preço do Bitcoin cresça, há muita instabilidade envolvida.

Durante o evento o fornecimento de novos tokens é cortado pela metade. As recompensas de mineração também acabam sendo menores. Isso faz com que o preço possa subir, devido a procura, ou cair por conta do medo do evento. No caso deste ano, o preço do token teve queda, aumentando a falta de confiança dos investidores.

No entanto, o ativo está se recuperando agora. Isso faz com que os investidores passem a prestar a atenção em outras criptomoedas. Algumas tendem a ganhar mais visibilidade que as outras, especialmente por oferecer funcionalidades únicas. O novo token Dogeverse é um deles, além de ser uma cadeia multi-chain de qualidade, ainda oferece sistema de staking e outras funcionalidades. Com isso, o projeto deve atrair mais pessoas, inclusive aquelas interessadas em NFTs esportivos.

Dogeverse é inovador e pode ser uma das melhores pré-vendas do mercado em 2024

Os investidores que detém NFTs podem querer diversificar ainda mais as suas carteiras. A aposta certa para isso são as criptomoedas em pré-venda. Existem algumas atualmente em andamento. Mas é estimado que a Dogeverse possa ser a de maior sucesso. Em apenas algumas semanas, o token já arrecadou mais de US$ 13 milhões e ainda existem alguns tokens alocados para essa fase. Portanto, os investidores ainda podem apostar no ativo enquanto ainda é vendido com preços menores.

O Dogeverse é um projeto inspirado na maior memecoin do mercado, o Dogecoin. Mas, diferente do DOGE, que não tem utilidade aparente, o novo token tem utilidades de sobra. O projeto criou o primeiro token multi-chain do mercado. Ou seja, o Dogeverse é capaz de fazer transações entre redes de maneira mais eficaz e com menos custos. Os investidores poderão usar um universo totalmente interligado entre as cadeias da rede Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base.

Além disso, o projeto conta com um sistema único de staking. Ao alocar seus tokens no pool de liquidez do projeto, os investidores acumulam rendimentos. A validade do staking está assegurada por meio do contrato inteligente da rede ETH. Ou seja, a qualidade do sistema está garantida. O percentual de retorno sobre o investimento (APY) varia conforme a quantidade de ativos aplicados.

O roteiro do projeto mostra que os desenvolvedores estão buscando crescimento a longo prazo

O ecossistema do Dogeverse tem suas fases inspiradas no universo. Os desenvolvedores escolheram seguir um roteiro que contempla o token em todas as fases, fazendo com que o ativo possa crescer cada vez mais.

Veja como estão divididas as fases do projeto Dogeverse:

Primeira Fase - O Big Bang: Em um primeiro momento, os desenvolvedores pensaram em tudo que era necessário para colocar a pré-venda no ar. O site foi criado e entrou em funcionamento, o contrato do projeto foi escrito e os canais de mídia social foram colocados no ar.

Segunda Fase - Desenvolvimento: Nessa fase, a pré-venda foi iniciada, o contrato do projeto foi auditado e a comunidade começou a ser formada.

Terceira Fase - Divulgação: Na fase intermediária, a meta é começar o sistema de marketing do projeto, desenvolver os aplicativos para as páginas do mercado, como CoinMarketCap e CoinGeko.

Quarta Fase - Expansão: Na penúltima fase, que deve acontecer em breve, o token tem suas primeiras listagens em DEX. Além disso, devem acontecer as atualizações de ferramentas DEx e atualização Birdeye.

Quinta Fase - Viagem Cósmica: Na última fase, devem ser feitas as primeiras listagens em CEX, o marketing do projeto deve continuar e os incentivos para a comunidade serão maiores.

A pré-venda do Dogeverse deve encerrar em breve - Veja como comprar

Os tokens Dogeverse são vendidos apenas no site oficial. Devido ao sucesso, há chance de que a pré-venda encerre em breve. Portanto, os investidores dispostos a comprar devem seguir alguns passos simples:

Acessar a pré-venda no site oficial

Escolher investir usando ETH, USDT ou cartão de crédito;

Conectar sua carteira cripto de preferência;

Escolher a quantidade de tokens que deseja comprar.

O token Dogeverse está sendo mencionado como uma das melhores criptomoedas para comprar agora. Por isso, mesmo que seu interesse seja investir em NFTs, considere comprar esse token bastante promissor e diversifique ainda mais seus investimentos.

